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Mardin STK Platformu İdlib'teki katliamı kınadı



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu, Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silahla yapılan saldırıyı kınadı.

Mardin'de faaliyet gösteren ve aralarında Dost-Der, Memur Sen, MÜSİAD, İlim Yayma Cemiyeti gibi 50'e yakın sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Mardin STK Platformu, Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silahla yapılan saldırıyı kınadı. Mardin STK Platformu Başkanı Mustafa Aydın, Suriye rejiminin dün İdlib'te yaptığı hava saldırısında kimyasal silah kullandığını ve 100 civarında insanın hayatını kaybettiğini belirterek, saldırıda 400'den fazla kişinin de yaralandığını hatırlattı. Aydın, yaralıların nefes almada zorluk çektiği, ağızlarında kan ve köpük oluştuğu belirtildiğini anlatarak, "Daha önce de 2013 yılında Şam'a bağlı Doğu Guta'da Suriye rejimi sarin gazı ile saldırarak bin 400'den fazla insanı katletmiş ve binlerce kişiyi de yaralamıştı. ABD (dönemin) başkanı Obama 'kimyasal gaz kırmızıçizgimizdir' demiş ve Rusya ile yapılan anlaşma gereği Esed rejimi elindeki tüm kimyasal silahların yurt dışına çıkarılarak imhası kararlaştırılmıştı. Ancak o tarihten bugüne kadar en az 162 defa Suriye rejimi muhaliflere karşı kimyasal silah kullanmaya devam etmiştir. Dünyanın patronluğuna soyunan BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu olayları sadece seyretmekte; hatta iç savaşın kızışması, insan kayıplarının artması ve bölge ülkelerinin de en çok bedelle kaosun sürgit devamını sağlamaktadırlar" dedi.



"Saldırısını şiddetle kınıyoruz"

Mardin STK Platformu olarak, sivil halka karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade eden Aydın, "Sorumlularının ve destekçilerinin mutlaka hesap vermelerini bekliyoruz. 100 civarında vefat eden masum insanlarımıza Allahtan rahmet, yaralı 400 civarındaki yaralılara Allahtan şifalar diliyoruz. Bu vesileyle ilimizde yaşayan Suriyeli muhacir kardeşlerimize halkımızın daha çok sahip çıkarak Ensar olma sorumluluğunu ifa etmesini bekliyoruz. İçinden geçtiğimiz karanlık gecelerin nurlu sabahlarına erişmesini Allahtan temenni ediyoruz" diye konuştu.

(MSK-MP-Y)



05.04.2017 16:53:50 TSI

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