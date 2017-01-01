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Amerikalı turist 'Evet' standını ziyaret edip Türk bayrağı almak istedi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Ak Parti'nin kurduğu 'Evet' standını ziyaret eden Amerikalı bir turist Türk bayrağı almak istediğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi.

Ak Parti teşkilatlarının halk oylaması çalışmalarında şehrin birçok yerine kurduğu evet stantlarında ilginç anlarda yaşanıyor. İl Sağlık Müdürlüğü yakınındaki stantta vatandaşlara Türk bayrağı, kararımız evet bayrağı ve broşür dağıtıldı. Ekiplerin yanına gelen ve ismi açıklanmayan Amerikalı bir turist de Türk bayrağı almak istediğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi. Amerikalı turistin isteğini yerine getiren stanttaki görevli ekipler, "O bir dünya lideri" cevabını verip fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.

(İHA-MET-Y)



05.04.2017 16:54:55 TSI

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