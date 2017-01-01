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KOSGEB kredi raporları açıklandı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:49
KOSGEB kredi raporları açıklandı
KOSGEB kredi raporları açıklandı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - KOSGEB Van Bölge Müdürü Bilal Emre Yörük ve KOSGEB Başkanlığı Bölge Kredi Koordinatörü Mustafa Kitiz, Van TSO'yu ziyaret ederek, KOSGEB'in faizsiz destek programını değerlendirdiler.
Yapılan değerlendirmede Van'dan 3 bin 282 işletmenin kredi başvurusunun onaylandığı, bunlardan bin 112 işletmenin kredisini kullandığı belirtildi. İşletmelerden bin 866'nın banka süreçlerinin devam ettiği, 255 işletmenin henüz hiçbir işlem yapmadığı, başvuru yaptığı halde henüz hiçbir işlem yapmamış işletmelerin bir an önce kredilerini almak için işlem yapmaları istenildi.
KOSGEB'in yayınlanan üç aylık raporunu değerlendiren Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, il ekonomisinin önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, "Tam da finansman desteğine ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız. KOBİ'lerimizin yaşadığı en büyük sorun, finansa erişim sorunu. KOSGEB'in 2017 yılı başından itibaren başlattığı kredi destek programlarına KOBİ'lerin yoğun talebi bölgemizdeki ekonomik durumu gözler önüne seriyor. İlimiz ve bölgemizde ekonominin canlanması ve büyümesi yönünde ivme kazanması için kamu kaynaklarına ve desteklerine ihtiyacımız var. Bu nedenle KOSGEB'in KOBİ'lere yönelik bu desteklerini çok önemli buluyoruz" şeklinde konuştu.
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva, yapılan değerlendirmede özellikle başvuru yapmış 255 işletmenin mutlak suretle sağlanan krediden faydalanması gerektiğini, ortalama 30 binlik bir kredinin toplamının 7.5 milyon TL'lik bir rakama tekabül ettiğini belirterek, "Toplamda ortalama 100 milyonluk bir destekten söz ediyoruz. Ancak özellikle 255 firmanın da kendilerine tahsis edilen bu kaynağı kullanması da önemlidir. Çünkü 255 firmanın kullanacağı kredi miktarı yaklaşık 8 milyon TL'dir. Eğer kullanmayacaklarsa bu kredi kullanmak isteyen diğer firmalara haksızlık olur. Dolayısı ile bu kredinin kullanılması için bizde çağrıda bulunuyoruz" diye konuştu.
KOSGEB İl Müdürü Bilal Emre Yörük ve KOSGEB Başkanlığı Bölge Kredi Koordinatörü Mustafa Kitiz ile yapılan görüşmede dile getirilen bir diğer önemli konu da, kredi kapsamına dahil edilen sigorta acentelerinin durumu oldu. KOSGEB kredi programı için müracaat eden sigorta acentelerinin de bir an önce işlemlerini başlatmaları ve 28 Nisan tarihine kadar kredi kullanmaları yönünde çağrı yapıldı.
(MSA-Y)

05.04.2017 16:57:13 TSI
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