Duymak için elli bin liraya ihtiyacı var
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Faruk Türkan
IĞDIR (İHA) - Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nde ikamet eden 18 yaşındaki Mehdi Kaygısız duyabilmek için hayırseverlerin yardımını bekliyor. Yıllardan beri oğlu için çare arayan anne Efsane Kaygısız, maddi imkansızlıklardan dolayı oğlunun iki yaşından beri duyamadığını ve duymak için 50 bin liraya ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Anne Kaygısız, "2 yaşındayken evladım rahatsızlandı ve ne yazık ki duyma yetisini kaybetti. İzmir'den İstanbul'a, bugüne kadar birçok hastane gezdik. Kapısına gitmediğimiz doktor kalmadı. Doktorlar, oğlumun işitebilmesi ve zamanla konuşabilmesi için kulağına cihaz takılması gerektiğini söylediler. Cihaz takıldıktan sonra zamanla duyabileceğini ve konuşma yetisini kazanabileceğini belirttiler. Tedavinin ve cihazın devlet tarafından karşılanması için doktorların bir rapor hazırlaması ve bu tedavinin fayda edeceğini belirtmesi gerekiyor, ne yazık ki hiçbir doktor böyle bir rapor hazırlamaya yanaşmadı." dedi.
Takılacak olan cihazın ve tedavinin yaklaşık olarak 50 bin lira olduğunu söyleyen anne Kaygısız, kendi maddi imkânlarının bu tedavi için yetersiz olduğunu, hayırsever iş adamlarından ve sivil toplum örgütlerinden destek belediklerini kaydetti.
(FT-AT-Y)
05.04.2017 17:00:52 TSI
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