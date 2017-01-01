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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Başkan Ekinci bu defa muhtar evi açılışı yaptı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:54
Başkan Ekinci bu defa muhtar evi açılışı yaptı
Başkan Ekinci bu defa muhtar evi açılışı yaptı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Akabe Muhtar Evinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ilçede yaptığı hizmetlerin açılışını sürdürüyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren verdiği sözleri bir bir yerine getiren Başkan Ekinci, son günlerde Gençlik Merkezi, Ak Evler Spor Salonları, Kadın Destek ve Yaşam Merkezleri açılışlarına Muhtar Evi açılışlarını da ekledi. Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ve hizmetine hazır hale getirilen Akabe Muhtar Evinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 metrekare inşaat alanı, 20 metrekare muhtar makam odası, 15 metrekare misafir odası ve 15 metrekarelik tuvalet ile mutfak alanına sahip olan Muhtar Evi hizmete girdi. Modern mimariye hitap eden, beton ve patlatma taş kullanılarak cephe tasarımı yapılan Muhtar Evinin açılışına Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, bölge muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Muhtarlar bizim açımızdan ulaşamadığımız yerlerde, göremediğimiz sorunlarda bize yardımcı olan kişilerdir. Özellikle hizmet ettikleri mahallenin sorunlarını uygun bir şekilde ve uygun araçlarla bize iletiyorlar ve biz de ilgili birimlerimize talimat vererek bunları çözüyoruz. Biz katılımcı yönetim anlayışına sahip bir belediye olarak bu anlamda muhtarlarla, STK'larla ve kanaat önderleriyle sürekli istişare halindeyiz. Muhtarlarımız güzel hizmetler yürütürken daha güzel fiziki mekanlara sahip olmalarını istiyoruz. Bu konuda talepleri vardı ve talepler kapsamında yer sorunu çözülen yerlerde açılışlarımız hazır hale gelmiş durumda. Akabe Mahallemizin muhtar hizmet birimini açıyoruz. Yine Yenimahalle ve Kadıoğlu Mahallemizde temel attık. Eyüpkent'te de yine temel atıldı. Dolayısıyla yer sorunu olmayan yerlerde fiziki mekanları hizmete geçiriyoruz. Bu hizmet binanın hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İnşallah buradan mahallelerimize çok güzel hizmetler çıkar" ifadelerini kullandı.
(Şİ-SD-Y)

05.04.2017 17:01:29 TSI
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