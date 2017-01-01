Cizre Belediye Başkanı Adanur örnek daireyi inceledi
(Fotoğraflı)
Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Belediye Başkanvekili ve Kaymakam Ahmet Adanur, merkez mahalle muhtarları ile birlikte TOKİ tarafından yapımı devam eden konutları ve örnek daireyi inceledi.
Cizre Belediye Başkanvekili ve Kaymakam Ahmet Adanur, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Raşit Munis ve merkez mahalle muhtarları ile birlikte TOKİ'nin Kurtuluş köyünde yaptığı konutları ve örnek daireyi inceledi. Adanur, muhtarlar ile birlikte Kurtuluş köyü mevkiinde TOKİ tarafından yapımı devam eden 1. Etap 408 konut, 1 camii, 1 ticaret merkezi, 1 taziye evi ve çevre düzenlemesi ile alt yapı çalışmalarının da devam ettiği şantiyede örnek daireyi inceledi. Yapımı devam eden konutlardan örnek daireyi muhtarlarla birlikte gezen Belediye Başkan Vekili Adanur, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
(AY-MP-Y)
05.04.2017 17:01:43 TSI
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