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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokatlı öğrenciler Romanya'dan kupa ile döndü

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:56
Tokatlı öğrenciler Romanya'dan kupa ile döndü
Tokatlı öğrenciler Romanya'dan kupa ile döndü

(Fotoğraflı)

TOKAT (İHA) - Tokatlı öğrenciler Romanya'da yedi ülkeden öğrencilerin katılımı ile düzenlenen satranç organizasyonunda derece elde etti.
Fatih İlkokulu koordinatörlüğünde yürütülen " AChild is a World" isimli Erasmus projesi etkinlikleri kapsamında yedi ülkeden yirmi sekiz öğrenci ve yirmi bir öğretmenin katılımıyla 27-31 Mart 2017 tarihleri arasında Romanya'nın Rosiori De Vede kasabası etkinlik düzenlendi. Zaharia Stancu okulunda düzenlenen programda Fatih İlkokulu adına Müdür Yardımcıları Nusret Camcı, Yasemin Torun, Rehber Öğretmen Mustafa Günaydın ile öğrenciler Kerem Bilgiç, Yücel Asaf Küpeli, Efe Polat ve Yakup Yusuf Akgül katıldı. Bir hafta boyunca yapılan eğitim öğretim etkinlikleri, sportif yarışmalar ve kültürel geziler içerikli faaliyette en önemli organizasyon olan "Satranç Turnuvasında" Fatih İlkokulu öğrencilerinden Kerem Bilgiç birinci, Efe Polat ikinci olurken Romanya Zaharia Stancu okulu öğrencilerinden Alexandru Nedelcu üçüncü oldu. Öğrenciler Erasmus projeleri ile ufkunu açarak kişisel mesleki gelişimine katkı sağlarken, Türkiye'ye kupa ile dönmenin sevincini yaşadı.
(Nİ-GF-Y)

05.04.2017 17:03:02 TSI
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