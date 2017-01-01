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Başkan Kadir Özşahin deprem bölgesini gezdi



(Fotoğraflı)



Fahrettin Çelik

ADIYAMAN (İHA) - Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Kadir Özşahin, Samsat'ta çalışan memurların da depremzede olduğunu söyledi.

Büro Memur- Sen Samsat Temsilcisi Mazhar Yelboğa ile birlikte kamu çalışanları ile öğle yemeğinden bir araya gelen Başkan kadir Özşahin, Samsat ilçesinde meydana gelen depremin acısını yüreklerinde hissettiklerini, can kaybının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu vurgulayarak, bir daha böyle acıların yaşanmaması için dua ettiklerini kaydetti.

Samsat ilçesinde kamu hizmetlerinin yürütüldüğü çadırlarda memurlar ile bir araya gelen Başkan Özşahin, "Bizler Memur Sen'e bağlı olarak hizmet veren bir sendikayız. Samsat ilçesinde de aktif olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Deprem sırasında memur kardeşlerimiz evlerine gitmemiş, ilçe halkına yardım etmek için aç, susuz, uykusuz kalarak yardım etmek için seferber olmuşlardır. Depremin olduğu andan itibari ile ilçe temsilciliğimiz kanalı ile olayın takipçisiyiz ve Samsatlı kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık. Bugünde kamu çalışanlarımız ile bir araya gelerek öğle yemeğini birlikte yemek istedik. Tekrar bütün Samsat halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

(FÇ-SD-Y)



05.04.2017 17:03:22 TSI

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