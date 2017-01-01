YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dağ bisikleti yarışları nefes kesti

Dağ bisikleti yarışları nefes kesti



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyespor Kulübü bisikletlilerinin İstanbul'da katıldığı Ulusal Dağ Bisikleti Yarışları kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Nilüferli bisikletçiler yarışlardan dereceyle döndü.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen Ulusal Dağ Bisiklet Yarışları'na katılan, Nilüfer Belediyespor'un bisikletçileri Samet Bulut ve Emre Razı parkuru tamamlamak için yoğun çaba harcadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Büyükçekmece Bisiklet Kulübü işbirliği ile gerçekleşen yarışlarda, yarışmacılar Tepekent Korusu'ndaki 4 kilometrelik zorlu parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Sezonun ilk yarışında bisikletçiler Yıldız B, Yıldız A, Genç Erkek, Elite Erkek, Master 30+, Master 40+, Master 50+, Yıldız Bayan, Genç Bayan ve Elite Bayan olmak üzere 10 kategoride pedal çevirdi. Yaklaşık 4 kilometrelik parkurda mücadele eden sporcular için uluslararası UCI Dağ Bisikleti Yarışı kurallarının geçerli olduğu yarışlarda, bisiklekçiler parkuru tamamlamak için yoğun çaba harcadı.

Ulusal Dağ Bisikleti Yarışları'nda İzmir Gençlik Merkezleri Kulübü adına yarışan Esat Ceylan 00:51:40'lık derecesiyle birinci olurken, İstanbul'dan ferdi olarak yarışmalara katılan Okan Aydoğan 00:51:51'li derecesiyle ikinci, Nilüfer Belediyespor'un başarılı bisikletçisi Samet Bulut U17 kategorisinde 00:52:23'lük derecesiyle üçüncü olarak tamamladı.

U15 kategorisi de nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Yarışmaya Edirne Gençlik Kulübü olarak katılan Eren Baki Doğan 00:39:07'lik derecesiyle birinci, Gökberk Yıldırım 00:41:41'lik derecesiyle ikinci, Ayberk Çelik 00:44:24'lük derecesiyle üçüncü, Nilüfer Belediyespor Kulübü adına katılan Emre Razı da 00:48:21'lik dereceyle dördüncü oldu.

(MŞ)



05.04.2017 17:03:49 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER