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Baro Başkanı Rıza Öztekin'den yeni sisteme eleştiri

- Eskişehir Baro Başkanı Rıza Öztekin:

- "Bu değişiklik Türkiye'yi zayıflatır, istikrarı bozar ve biz vatandaşları da pek çok hakkımızdan mahrum bırakır"



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Baro Başkanı Rıza Öztekin, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek, "Bu değişiklik Türkiye'yi zayıflatır, istikrarı bozar ve biz vatandaşları da pek çok hakkımızdan mahrum bırakır" dedi.

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla adliye önünde düzenlenen törende konuşan Öztekin, "Çok iyi biliyorum ki benim gibi siz de ülkemizin başarılarıyla gurur duyarken, yapılan yanlışlara da üzülüyorsunuz. Elbette hepimiz sadece daha ferah içinde daha güzel, daha güvenli bir Türkiye istiyoruz. Yani bir şeyler değişsin ama bu değişiklik daha iyiye, daha güzele doğru yol alsın arzusundayız" ifadelerini kullandı. "16 Nisan'daki halk oylaması, kesinlikle bir parti meselesi değildir diyen Öztekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu oylamada kim cumhurbaşkanı, kim başbakan, kim milletvekili olsun kararı verilmeyecektir. Anaya değişikliği paketi başkana büyük bir güç veriyor. Sorun burada değil. Sorun, bu pakette bu büyük gücü kontrol edecek mekanizmaların bulunmaması. Anayasa değişikliği paketi ülkemizi ne yazık ki daha iyiye götürmeyecek. Bu taslakla meclis tamamen etkisiz kalacak. Hakim ve savcılar da bir siyasi partinin genel başkanı olan başkana bağlanacak."

"Kişiye göre sistem olmaz" diyen Öztekin, sözlerini "Bu değişiklik Türkiye'yi zayıflatır, istikrarı bozar ve biz vatandaşları da pek çok hakkımızdan mahrum bırakır" diyerek sonlandırdı.

(MY-MET-Y)



05.04.2017 17:04:24 TSI

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