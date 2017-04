YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milli Eğitim Müsteşarı Tekin eğitim camiasıyla bir araya geldi

Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin Adıyaman'da milli eğitim camiasından yöneticilerle toplantı yaptı.

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu salonunda Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin başkanlığında Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Maarif Müfettişleri Başkanı Muhammed Ali Akın, müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ile ilçede görevli şube müdürleri, merkez ve merkeze bağlı resmi ve özel okul,kurum müdürleri ile ilçelerde ki resmi ve özel okul,kurum müdürlerinin katılımı ile tanışma ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitim camiasının yöneticileriyle yaptığı toplantıda konuşan Yusuf Tekin, "Bu beraberliğimiz sizin birebir problem yaşadığınız veya çözümünü arzuladığınız sorunların çözüm mekanizması olabilecek Bakanlığın üst düzey yöneticileri buradalar. Yaptığımız bu tür toplantılarda eğitimle ilgili illerimizin sorunlarını dinliyoruz. Müsteşarlığa başladığım yıl itibariyle şuan 4 yıl oldu. Her ay en az 3-4 ile giderek istişarelerde bulunmak üzere farklı illerimizde ki okul müdürlerimizle bir araya geliyoruz. Her gittiğimiz yerde ille ilgili yöneticilerimizden brifing alıyoruz. İlin sorunlarını dinliyoruz. Sahada yapmış olduğumuz toplantıların her birisinde arkadaşlarımızın bize sorun eleştiri öneri olarak yöneltilenlerin hepsini not alıyoruz. Yapmış olduğumuz her işi düzenlemeyi istişareler sonucu yapıyoruz. Hem tabandan bu sesleri dinlemek hem de istişare yapmak için bu tür toplantıları düzenliyoruz" dedi.

Yusuf Tekin, daha sonra okul müdürleriyle karşılıklı sohbet etti. Bu bölümde, okul müdürlerinin sorularını yanıtlayan Tekin, müdürlerin talep, öneri ve beklentileri ile ilgili konulara değinerek konuşmasını bitirdi.

05.04.2017 17:04:47 TSI

