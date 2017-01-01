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Yozgat Belediyesi Sokak Kütüphanesi kurdu



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat Belediyesi şehirde kitap okuma oranını artırmak ve farkındalık oluşturmak için Sokak Kütüphanesi kurdu.

Yozgat Terminali Kuğulu Park mevkine kurulan Sokak Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kitap okuma alışkanlığında azalma olduğunu söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Kitap okuma son zamanlarda maalesef kaybettiğimiz önemli bir alışkanlığımız. Aslında insanoğlunun sürekli okuması gerekiyor ama son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu alışkanlığımızı iyice kaybettik. Belediye olarak tekrar bu okuma alışkanlığına dikkat çekmek istiyoruz. Bunun içinde şehirdeki belirlenen parklarda, toplu yaşanılan yerlerde Sokak Kütüphanesi adını verdiğimiz kitaplıklar oluşturduk" dedi.

İlerleyen dönemlerde kapalı otobüs durakları yapılacağı haberini veren ve bu duraklara kütüphane kuracaklarını da söyleyen Başkan Arslan, "Klimalı, kapalı otobüs duraklarımızı ilerleyen dönemlerde hayata geçireceğiz. Bu durakların içerisinde de kütüphanelerimiz olacak. Dolayısıyla şehrin belli başlı bütün bölgelerinde Sokak Kütüphaneleri oluşturmuş olacağız. Temennimiz insanlarımızın bundan yeterince istifade etmesidir" şeklinde konuştu.

(BMG-GF-Y)



05.04.2017 17:05:17 TSI

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