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Jandarma göz açtırmıyor



Erdal Anak

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, mahallelerde ve turistik bölgelerde denetimlerini sıklaştırdı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı İncekum Jandarma ekipleri, Konaklı, Avsallar, Türkler ve İncekum Mahallerinde yaptığı devriye görevinde hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Hakan K. ile yine aynı suçtan aranan Bahadır H.M.'yi gözaltı altına alırken, icralık olan 07 HEA 22 plakalı aracı yakalayıp çekiciyle otoparka kaldırdı. Ayrıca ekipler, İncekum Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Rıdvan A. isim şahısın terör örgütü suçundan arandığı ve aynı uygulamada İbrahim A. isimli şahsın parada sahtecilik suçundan araması olduğu tespit edilerek gözaltına alındılar. Karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

(EA-Y)



05.04.2017 17:07:45 TSI

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