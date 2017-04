YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yücel: "Antalya'da yatırım bütçesi en büyük belediyeyiz"

Başkan Yücel: "Antalya'da yatırım bütçesi en büyük belediyeyiz"



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçeye bağlı 4 mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, dün Belediye Meclisi'nde 2016 Yılı Faaliyet Raporunun oy birliği ile onaylanmasının ardından bugün Mahmutseydi, Türktaş, Süleymanlar, Dere Türbenilas Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle Gezilerine Mahmutseydi Mahallesi'nden başlayan Belediye Başkanı Yücel, burada mahalle muhtarı Mehmet Kanmaz ve mahalleliler tarafından karşılandı. Alanya Belediyesi'nin mahalleye kazandırdığı meydanda yapılan mahalle toplantısında Belediye Başkanı Yücel, çalışmalarını, hizmetlerini, projelerini anlattı. Vatandaşların, sorun ve taleplerini dinledi.



İnsan odaklı belediyeyiz

Birim Müdürlerini tek tek vatandaşlara tanıtan Başkan Yücel, "İnsan odaklı belediyeyiz. Yaptıklarımızı anlatmaya, eksiklerimizi görüşmeye geldik. Birim müdürlerimizin ve bizim kapımız sonuna kadar size açık. Şimdiye kadar kimseyi kapımızdan döndürmedik. Elimizden geldiğinde vatandaşlarımıza ulaşmaya ve taleplerini yapmaya çalışıyoruz. Adamı olanın değil, ihtiyacı olanın işini yapıyoruz" dedi.



Sosyal belediyecilik uygulamalarında başarılıyız

Mahmutseydi Mahallesi'ne 16 kilometre asfalt yaptıklarını, mahalleye yeni bir meydan kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Yücel, "Mahmutseydi Mahallemize çok önemli hizmetler kazandırdık. Her mahallemize, her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Çok iyi bir yapılanma sağladık. Kurumsallaşmamızı tamamladık. Sadece yol, kaldırım, park gibi rutin işlerin dışında sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Alanya'da uyguluyoruz. Ülke çapında ses getiren sosyal projelere imza atıyoruz" şeklinde konuştu.



Yatırım bütçesi en büyük ve en iyi çalışan belediyeyiz

Alanya Belediyesi'nin 19 ilçe belediye arasında en büyük yatırım bütçesine sahip olan ve en iyi çalışan belediye olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Yücel, hizmetlerin yerinde ve zamanında yapılması gerektiğini belirterek öncelik sırasına göre tüm mahallelerin sorunlarını çözdüklerini söyledi. Başkan Yücel, "6 Büyükşehirde olan çakıl-kum tesisini kuran, beton fabrikası kurmaya çalışan, bitkilerini kendisi üreten, güneş enerji santralinden elektrik üretecek olan, teleferiğini yapan, üçüncü asfalt plentini kazandırarak 60 bin ton asfalt üretimini 160 bin tona çıkarmayı hedefleyen belediyeyiz."



24 saatin 18 saatini çalışarak geçiriyorum

İnsanların mutluluğu ve refahını sağlamak için durmak bilmeden çok çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 24 saatin 18 saatini halka hizmet etmeye ayırdığını, çalışarak geçirdiğini söyledi. Başkan Yücel, "Zamanı iyi kullanarak, doğru planlamalarla, doğru projelerle, insan odaklı çalışıyoruz. Merkezde sağladığımız konforu, beldelerimize ve mahallelerimize de sağlamaya çalışıyoruz. Halkımızın mutluluğu ve refahı için hizmetlerimizi en ücra yerlere götürüyoruz" dedi.



Kanmaz: "Şimdiye kadar başkanımıza ne dediysek yaptı"

Mahmutseydi Mahalle Muhtarı Mehmet Kanmaz da, mahallesine kazandırılan hizmetler için Başkan Yücel'e teşekkür etti. Muhtar Kanmaz, "Sürekli olarak hizmet alıyoruz. Şu an bile Gökçek tarafında çalışma var. Şimdiye kadar Belediyemize verdiğimiz dilekçelere olumlu dönüşler oldu. Bozuk olan bütün yollar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Şu ana kadar istediğimiz her şey yerine getirildi. Başkanımıza mahallemize kazandırdığı hizmetler için ve bu ziyareti için teşekkür ederim."



Başkan Yücel'den mitinge davet

Mahmutseydi Mahallesi'nden sonra sırasıyla Türktaş, Süleymanlar ve Deretürbenilas Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Yücel, mahalle ziyaretlerinde vatandaşları MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 8 Nisan'da Antalya'da düzenleyeceği mitinge davet etti.

(SÇ-SÇ-Y)



05.04.2017 17:09:25 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER