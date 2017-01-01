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Söğütsporlu futbolcular yemekte buluştu



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Söğütsporlu futbolcular düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Bilecik 1. Amatör Lig'in geçen hafta sona ermesinin ardından 35 puanla 5'inci sırada tamamlayan Söğütsporlu oyunculara Söğüt Belediyesi tarafından yemek verildi. Yemeğe, İlçe Kaymakamı Berkay Sönmezay, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Alay Komutanı Jandarma Albay Erdal Küçük, Cumhuriyet Savcısı Seçkin Demircan, Söğütspor Başkanı Zafer Subaşı, yönetim kurulu üyeleri ile takımın U-13, U-15, U-17 takımları katıldı. Yemekte konuşma yapan Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Söğütspor'un ilçe için önemli bir değer olduğunu anlatarak, "Biz Söğüt yöneticileri ve protokolü olarak gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutup spora yöneltmek için, kendi branşlarında hedeflerine ulaşmaları ve başarılı olabilmeleri için maddi, manevi her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.



"Gelecek sene ilk 3 içinde olacağız"

Söğütspor'un çiçeği burnunda Başkanı Zafer Subaşı ise, yeni yönetim kurulu ile ilk kez böylesi güzel bir organizasyona katıldıklarını söyledi. Subaşı, "Sezon öncesi ve bitimine kadar bizlere maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen bütün herkese canı gönülden teşekkür ederim. Yönetimde bulunduğumuz sürece kulübümüz ve gençlerimiz adına elimizden gelenin en iyisini yapmak için mücadelemiz devam edecektir. 2017-2018 futbol sezonuna iyi bir şekilde hazırlanarak hedefimiz ilk 3 takım arasında yer olmak olacak" dedi.

Yemek sonrası Söğütspor Başkanı Zafer Subaşı, protokol üyelerine çeşitli hediyeler verdi.

(CKT-Y)



05.04.2017 17:10:15 TSI

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