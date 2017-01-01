YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Altınşehir Anadolu Lisesi öğrencilerinin TÜBİTAK Proje başarısı

Altınşehir Anadolu Lisesi öğrencilerinin TÜBİTAK Proje başarısı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - 48. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Malatya Bölge Finaline bu yıl 4 proje ile katılan Altınşehir Anadolu Lisesi, bölge yarışmalarında drece elde etti.

48. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Malatya Bölge Finalinde Kodlama alanında bölge ikinciliği, Teknoloji Tasarım alanında bölge ikinciliği ve Kimya alanında bölge üçüncülüğü elde etti.

Okul Müdürü Türker Barış Bulduk ile TÜBİTAK proje ekibi Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti.

Öğrenciler ve danışman öğretmenler bu süreçte göstermiş olduğu destekten dolayı Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya'ya teşekkür ederek başarı belgelerini takdim etti.

(AHM)



05.04.2017 17:11:05 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER