Altınşehir Anadolu Lisesi öğrencilerinin TÜBİTAK Proje başarısı
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - 48. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Malatya Bölge Finaline bu yıl 4 proje ile katılan Altınşehir Anadolu Lisesi, bölge yarışmalarında drece elde etti.
48. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Malatya Bölge Finalinde Kodlama alanında bölge ikinciliği, Teknoloji Tasarım alanında bölge ikinciliği ve Kimya alanında bölge üçüncülüğü elde etti.
Okul Müdürü Türker Barış Bulduk ile TÜBİTAK proje ekibi Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti.
Öğrenciler ve danışman öğretmenler bu süreçte göstermiş olduğu destekten dolayı Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya'ya teşekkür ederek başarı belgelerini takdim etti.
(AHM)
05.04.2017 17:11:05 TSI
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