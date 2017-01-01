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Yozgat'ta yazarlar öğrencilerle buluştu



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ORAN Kalkınma Ajansı katkılarıyla Yozgat'ta düzenlenen "Okur-Yazar Buluşmaları" çerçevesinde yazarlar öğrencilerle bir araya geldi.

Yozgatlı yazar Yusuf Dursun ve İhlas Koleji'nde uzun yıllar öğretmenlik yapan yazar-şair Bestami Yazgan Yozgat genelinde okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldiler. 4 gün boyunca devam eden programda yazarlar öğrencilerle okuma alışkanlığı, yazarlık ve şiir üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Yozgat genelinde çeşitli okullarda öğrencilerle bir araya gelen ve deneyimlerini öğrencilere aktaran yazarlardan Bestami Yazgan yaptığı açıklamalarda, Türkiye okumuyor eleştirilerine yanıt verdi. Yazgan, "Son zamanlarda Türkiye okumuyor, okuma oranı düşük diye konuşanlar var. Bunu sahada olmayanlar söylüyor. Ben sahadayım. Geçen hafta Siirt'teydim. Binlerce çocuğa kitap ulaştı. Bu hafta Yozgat'tayım 10 bin kitap öğrencilere ulaştı. Önümüzdeki hafta da Batman'da 170 bin kitap valilik kanalıyla öğrencilere dağıtılacak" dedi.

Başta Yozgat Valiliği olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ORAN Kalkınma Ajansı'na teşekkür eden Yazgan, okuyucunun değerli olduğunu ve yazarın okuyucunun ayağına gitmesi gerektiğini söyleyerek "Yazar okuyucunun ayağına gitmelidir, okuyucu değerlidir. Yusuf Dursun Bey'le biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra kitap dostu olan Yozgat'ın emrindeyiz" şeklinde konuştu.

Yazarlar, program sonunda öğrencilere hediye edilen kitapları da imzaladılar.

(BMG-GF-Y)



05.04.2017 17:12:07 TSI

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