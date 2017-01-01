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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Erciş Balık Bendi ağaçlandırılıyor

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:05
Erciş Balık Bendi ağaçlandırılıyor
Erciş Balık Bendi ağaçlandırılıyor

(Fotoğraflı)

Nihat Çavuşoğlu
VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde inci kefal balığı göçünün izlendiği Balık Bendi alanında ağaçlandırma yapılacağı belirtildi.
Erciş Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Mermerci başkanlığında bir araya gelen Erciş İlçe Denetim Serbestlik Koruma Kurulu üyeleri, kendi aralarında bazı kararlar aldı. Yapılan toplantıda koruma kurulu üyesi kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla Balık Bendi mevkiinde belirlenen yerlere ağaçlandırma sahası ve hatıra ormanlarının oluşturulması karara bağlanırken, daha önceden Balık Bendi alanında yapılan ağaçlandırma sahasının etrafının ise çitlerle kapatmak için Erciş Ziraat ve Ticaret odalarından katkı sağlanmaları talep edildi.
Ayrıca, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği bir okulun öğrencilerin de çevre temizliğine katkı sağlamak üzere aktiviteye dahil edilmesi kararlaştırıldı.
(NÇ-MSA-Y)

05.04.2017 17:13:41 TSI
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