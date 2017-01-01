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Kuşadası Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında yapıldı. Toplantıda Levent Öğren, Muzaffer Eryiğit ve Zekeriya Tünk Encümen üyeliğine seçildi.

Erkan Yücel Sahnesi'nde yapılan Kuşadası Belediye Meclis toplantısında, 2016 Yılı Denetim Komisyon Raporu ve Faaliyet Raporu oylanarak kabul edilirken ihtisas komisyonlarına ve Ege Belediyeler Birliği, Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Afet Acil Yardım ve Kurtarma Birliği, Tarihi Kentler Birliği ile Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ne üye seçimi yapıldı. Toplantıda ayrıca, ilçede meydana gelebilecek afetlerde Belediyeye ait spor tesislerinin ve alanlarının kullanılması ile ilgili olarak Kuşadası Devlet Hastanesi ile Karşılıklı Yardımlaşma ve İşbirliği Protokolü imzalanabilmesi amacıyla Başkan Kayalı'ya yetki verildi.

Belediye Meclis toplantısında, Caferli Mahallesi'nde güneş enerjisi santrali kurulabilmesi amacıyla karar alındı. Belediyenin kullandığı elektriğin üretilebilmesi amacıyla kurulması planlanan Güneş Enerjisi santrali ile ilgili olarak projenin hazırlanması ve yatırım yapmak amacıyla girişimlerde bulunmak üzere Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu ve Yusuf Atak'a yetki verildi.

Toplantının ardından konuşan Başkan Kayalı, görevde bulundukları 3 yıllık süre zarfında ülke genelinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen önemli işler yaptıklarını söyledi. Kayalı, 3 yıl içerisinde son 15 yılda yapılanın iki katından fazla yol çalışması yaptıklarına dikkat çekerek "Yapılan kamuoyu araştırmaları vatandaşlarımızın temizlik konusundaki memnuniyetlerinin de giderek arttığını gösteriyor. Öte yandan bütçe rakamlarına baktığımızda açık oranının giderek azaldığını görüyoruz. Bunlar bizim açımızdan olumlu ve sevindirici gelişmeler" diye konuştu.

(ZH-MB-Y)



05.04.2017 17:16:48 TSI

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