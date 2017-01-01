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Manisa'da kanser hastalarına moral etkinliği



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MANİSA (İHA) - Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından Manisa Devlet Hastanesi Onkoloji biriminde tedavi gören kanser hastaları için moral etkinliği düzenlendi.

Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Kanser Bilinçlendirme Haftası kapsamında Manisa Devlet Hastanesi Onkoloji biriminde tedavisi süren hastalara yönelik moral etkinliği düzenledi. Programa Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz, Devlet Hastanesi Başhekimi/Yöneticisi Uzm. Dr. Zafer Ulusan, doktorlar hastane çalışanları ve hastalar katıldı. Etkinlikte hastalar, doktorlarla birlikte çalan müzikler eşliğinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Kanserle mücadele eden hastalar Plastik Cerrahi Uzm. Op. Dr. Mehmet Semih Ayhan, akordeon çalgısıyla birbirinden güzel parçaları seslendirdi. Hastalarda parçalara eşlik etti. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz, Devlet Hastanesi Başhekimi/Yöneticisi Uzm. Dr. Zafer Ulusan başta olmak üzere hastane personeli çalınan şarkılar eşlinde hastalarla birlikte hem oynadı hem de eğlendi.

Kanser hastalığında moral ve motivasyonun çok önemli etkenler olduğuna vurgu yapan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz, yapılan bu etkinlikle hastaların bir an olsun hastalıklarını unuttuğu bir gün geçirmelerini hedeflediklerini söyledi.

Devlet Hastanesi Başhekimi/Yöneticisi Uzm. Dr. Zafer Ulusan ise vatandaşların kanser hastalığından korkmaması, daha kolay teşhise yönelmesi, daha çabuk tedavi olmaları için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

(AY-Y)



05.04.2017 17:18:57 TSI

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