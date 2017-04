YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Kampüsten Geleceğe Bakış' başlıklı panel düzenlendi

'Kampüsten Geleceğe Bakış' başlıklı panel düzenlendi



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Fakültesi tarafından 'Kampüsten Geleceğe Bakış-Öz Geleceğin Tasarımı ve İç Denetim Üzerine Kariyer Fırsatları' başlıklı bir panel düzenlendi.

SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleşen panele konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Cömert, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı, Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamil Uzun ile QNB Finansbank Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Tide Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Usluer katıldı. SAÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can'ın başkanlığını yaptığı panelde ilk olarak Prof. Dr. Nuran Cömert söz aldı. İç denetim konusunda bilgiler aktaran Prof. Dr. Cömert, "Üniversitede geçirdiğiniz her gün, öz geçmişinize yazdığınız bir gündür. Yaşadığınız her günü kendinize yatırım yaptığınız bir gün olarak görmelisiniz. O zaman hayata ve işe ne kadar hazırlandığınızı fark edeceksiniz. Bu bilinç önemli. Şanslıysanız tesadüfler sizi, akıllıysanız siz tesadüfleri yönetirsiniz" dedi.

İyi bir organizasyonda iç kontrol sisteminin düzgün çalışması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Cömert, iç kontrol sistemini ise, "herhangi bir organizasyonda veya örgütlü bir işte ortaya çıkabilecek tehdidi ve zararı ortadan kaldıracak bir anlayış, üslup ve etik değerler" olarak tanımladı. Cömert, "İyi bir organizasyon kurmak istiyorsanız, iyi bir iç denetim kuracaksınız. Bir işi bir kerede her defasında en doğru şekilde yapabileceğiniz yapıları tesis etmek önemli. İç denetim ise bunun sigortası konumunda. İç denetim biriminin asıl görevi, şirketi izleyerek organizasyonun nasıl daha mükemmel hale getirilebileceği konusunda çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun da 'öz gelecek' kavramının önemini anlattı. Uzun, "Tek bir noktadan bakarsak, tek bir şey görürüz. O gördüğünüz şey sizi sonuca götürecek şey midir, yoksa gerçekle aranıza giren bir engel midir? Bakış açımızı değiştireceğiz. Kendimize bir aralık bulacağız. Gerçeği görebilmek için oradan bakacağız. Bugün öz geleceğiniz için, kariyeriniz önemli olan bakış açısıdır. Farklı açılardan hayata bakmak, geleceğe bakmak ve onu değerlendirmek önem taşıyor" diye konuştu. QNB Finansbank Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Usluer ise kariyer kavramını tanımladı ve kariyer seçeneklerini anlattı. Usluer, "500'ün üzerinde şubesi olan bankalarda işe başlarsanız, genellikle müfettiş yardımcılığı, müfettiş, iç denetçiliği gibi alanlarda çalışırsınız. İlk 3-4 yılınız şube denetimlerinde geçer. Çok fazla gezersiniz, ama bu sizin o kadar değişik insanla bir araya gelmenizi ve çalışmanızı sağlar. Hangi davranışınızın hangi durumlarda ne şekilde sonuç verdiğini, bu kadar değişik insan tanıdıkça daha erken algılamaya başlarsınız. Öz geleceğinizi tasarlayabilmek için önce kendinizin farkınıza varmanız lazım. Nelerden hoşlandığınızı, hangi işi yapmaktan mutlu olduğunuzu bilmeniz ve kendinizi tanımanız lazım" dedi.

(BCT-RFK-Y)



05.04.2017 17:21:19 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER