05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'Kampüsten Geleceğe Bakış' başlıklı panel düzenlendi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:13
'Kampüsten Geleceğe Bakış' başlıklı panel düzenlendi
'Kampüsten Geleceğe Bakış' başlıklı panel düzenlendi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Fakültesi tarafından 'Kampüsten Geleceğe Bakış-Öz Geleceğin Tasarımı ve İç Denetim Üzerine Kariyer Fırsatları' başlıklı bir panel düzenlendi.
SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleşen panele konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Cömert, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı, Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamil Uzun ile QNB Finansbank Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Tide Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Usluer katıldı. SAÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can'ın başkanlığını yaptığı panelde ilk olarak Prof. Dr. Nuran Cömert söz aldı. İç denetim konusunda bilgiler aktaran Prof. Dr. Cömert, "Üniversitede geçirdiğiniz her gün, öz geçmişinize yazdığınız bir gündür. Yaşadığınız her günü kendinize yatırım yaptığınız bir gün olarak görmelisiniz. O zaman hayata ve işe ne kadar hazırlandığınızı fark edeceksiniz. Bu bilinç önemli. Şanslıysanız tesadüfler sizi, akıllıysanız siz tesadüfleri yönetirsiniz" dedi.
İyi bir organizasyonda iç kontrol sisteminin düzgün çalışması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Cömert, iç kontrol sistemini ise, "herhangi bir organizasyonda veya örgütlü bir işte ortaya çıkabilecek tehdidi ve zararı ortadan kaldıracak bir anlayış, üslup ve etik değerler" olarak tanımladı. Cömert, "İyi bir organizasyon kurmak istiyorsanız, iyi bir iç denetim kuracaksınız. Bir işi bir kerede her defasında en doğru şekilde yapabileceğiniz yapıları tesis etmek önemli. İç denetim ise bunun sigortası konumunda. İç denetim biriminin asıl görevi, şirketi izleyerek organizasyonun nasıl daha mükemmel hale getirilebileceği konusunda çalışmaktır" ifadelerini kullandı.
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun da 'öz gelecek' kavramının önemini anlattı. Uzun, "Tek bir noktadan bakarsak, tek bir şey görürüz. O gördüğünüz şey sizi sonuca götürecek şey midir, yoksa gerçekle aranıza giren bir engel midir? Bakış açımızı değiştireceğiz. Kendimize bir aralık bulacağız. Gerçeği görebilmek için oradan bakacağız. Bugün öz geleceğiniz için, kariyeriniz önemli olan bakış açısıdır. Farklı açılardan hayata bakmak, geleceğe bakmak ve onu değerlendirmek önem taşıyor" diye konuştu. QNB Finansbank Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Usluer ise kariyer kavramını tanımladı ve kariyer seçeneklerini anlattı. Usluer, "500'ün üzerinde şubesi olan bankalarda işe başlarsanız, genellikle müfettiş yardımcılığı, müfettiş, iç denetçiliği gibi alanlarda çalışırsınız. İlk 3-4 yılınız şube denetimlerinde geçer. Çok fazla gezersiniz, ama bu sizin o kadar değişik insanla bir araya gelmenizi ve çalışmanızı sağlar. Hangi davranışınızın hangi durumlarda ne şekilde sonuç verdiğini, bu kadar değişik insan tanıdıkça daha erken algılamaya başlarsınız. Öz geleceğinizi tasarlayabilmek için önce kendinizin farkınıza varmanız lazım. Nelerden hoşlandığınızı, hangi işi yapmaktan mutlu olduğunuzu bilmeniz ve kendinizi tanımanız lazım" dedi.
(BCT-RFK-Y)

05.04.2017 17:21:19 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

SAÜ öğrencilerinden ikincilik ödüllü kısa film
YEREL

SAÜ ÖĞRENCİLERİNDEN İKİNCİLİK ÖDÜLLÜ KISA FİLM
Kenan Sofuoğlu'ndan lösemili çocuklara destek
YEREL

KENAN SOFUOĞLU'NDAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK
Şehitler için gıyabi cenaze namazı
YEREL

ŞEHİTLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI
Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA
Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA TEPKİLER
Sakarya'da hayırsever iş adamından eğitime destek
YEREL

SAKARYA'DA HAYIRSEVER İŞ ADAMINDAN EĞİTİME DESTEK
Dursun Ali Erzincanlı, Başkan Alemdar'ın konuğu oldu
YEREL

DURSUN ALİ ERZİNCANLI, BAŞKAN ALEMDAR'IN KONUĞU OLDU
'Cumhurbaşkanlığı Sistemi Ne Getiriyor' konulu konferans düzenlendi
YEREL

'CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ NE GETİRİYOR' KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
SASKİ, vatandaşlara su kalitesini anlık olarak izleme imkanı sunuyor
YEREL

SASKİ, VATANDAŞLARA SU KALİTESİNİ ANLIK OLARAK İZLEME İMKANI SUNUYOR
Sakarya'daki bıçaklı kavga
YEREL

SAKARYA'DAKİ BIÇAKLI KAVGA
&quot;Genelkurmaydan gelen bildiriyi askeri kalkışma olarak yorumlamadım&quot;
YEREL

"GENELKURMAYDAN GELEN BİLDİRİYİ ASKERİ KALKIŞMA OLARAK YORUMLAMADIM"
Sapanca'da fırınlar denetleniyor
YEREL

SAPANCA'DA FIRINLAR DENETLENİYOR
Büyükşehir Zabıtasından bisiklet uygulaması
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ZABITASINDAN BİSİKLET UYGULAMASI
'Gönül Telimizi Titreten Nağmeler' konseri SAÜ'de
YEREL

'GÖNÜL TELİMİZİ TİTRETEN NAĞMELER' KONSERİ SAÜ'DE
'Bir Selfie'de Kan Ver' isimli proje Kenan Sofuoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek
YEREL

'BİR SELFİE'DE KAN VER' İSİMLİ PROJE KENAN SOFUOĞLU'NUN KATILIMIYLA DÜZENLENECEK
Sakarya Teknokent CeBIT'e katıldı
YEREL

SAKARYA TEKNOKENT CEBIT'E KATILDI
SAKRAD üyesi telsizcilerden büyük başarı
YEREL

SAKRAD ÜYESİ TELSİZCİLERDEN BÜYÜK BAŞARI