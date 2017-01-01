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Bakan Yardımcısı Boynukalın'dan Vali Gül'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Sivas Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Gül, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Sivas'a ciddi yatırımları olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de örnek statlardan biri Sivas'a kazandırıldı. Diğer yandan bir kapalı spor salonu ile olimpik yüzme havuzunun da inşaatı devam ediyor. İlçelerimize de spor alanları yapılıyor. Köylerimize ise bakanlık, Spor Toto Başkanlığı ve İl Özel İdaresi kaynakları ile 58 adet halı saha kazandırılıyor." dedi.

Üç bin kişilik yurt inşaatının bittiğini ve Kredi Yurtlar Kurumu ile 10 bin kişilik öğrenci yurdu protokolünün yapıldığını da belirten Gül, Mayıs ayı içerisinde yurdun yapımına başlanılacağını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın ise bir dizi programlara katılmak üzere Sivas'a geldiğini belirterek, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Sivas'ta ciddi yatırımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Boynukalın, öğrencilerin ise barınma ihtiyacını karşılayacak yurtların ivedilikle tamamlandığına dikkati çekti.

Ziyaretin sonunda Vali Gül, Bakan Yardımcısı Boynukalın'a ziyaretin anısına hayat ağacı figürlü plaket takdim etti

(UY-Y)



05.04.2017 17:23:13 TSI

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