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Başkan Şirin, mahallelinin konuğu oldu



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin daveti üzerine mahalleyi ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Göbekli Apartman Sitesi sakinleri sokaklarına yapılan aydınlatma çalışmalarından dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür etmek amacıyla kendilerini mahallelerine davet etti. Daveti kırmayarak Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Fen İşleri Müdürü Yasemin Özay Sungur ve Zabıta Müdürü Bülent Gökmen ile birlikte site sakinlerinin davetine icabet eden Başkan Şirin, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Taleplerini kısa sürede yerine getiren Başkan Şirin'i ve Kaymakam Uğur Turan'ı mahallelerinde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar, görevlerinde başarılar diledi.

Mahalle sakinlerinin nezaketleri karşısında duyduğu memnuniyeti ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Göbekli Apartman Sitesi sakinlerimizin aydınlatma konusundaki taleplerini kısa sürede yerine getirmeye çalıştık. Sağolsunlar onlar da hizmetimizden duydukları memnuniyet doğrultusunda bizleri mahallelerine davet ettiler. Bu anlamda asıl teşekkürü ben kendilerine yapmak isterim. Çünkü ayrım gözetmeden her noktaya ulaştırmaya gayret ettiğimiz hizmetlerimizin halkımız nezdinde takdir görmesi bizleri oldukça memnun ediyor" dedi.

Mahalle sakinlerince ağırlanan Kaymakam Turan ve Başkan Şirin, site sakinleriyle bir hatıra fotoğrafı çektirerek sohbet ettiler.

(ÖND-Y)



05.04.2017 17:25:33 TSI

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