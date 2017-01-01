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Vali Memiş köy ziyaretlerine Kelkit'te başladı



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş, bahar aylarıyla birlikte ilk köy ziyaretini Kelkit ilçesine bağlı Yeşilpınar köyüne gerçekleştirdi.

Beraberinde Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, kurum müdürleri ve İl Genel Meclisi üyeleri ile grup yolundan köye ulaşan Vali Memiş, il genelindeki 320 köyün yollarının standartlarını yükseltmek, köylerin altyapısını ve diğer bütün ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla bundan sonra hep alanda olacaklarını söyledi.

Köyde ilk olarak dernek binasında vatandaşlarla bir araya gelen ve vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Memiş, daha sonra köyde yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Köyün grup yolunun asfaltının ikinci katının bu yıl atılacağını, DSİ tarafından köye yapılacak olan göletin ihalesinin Mayıs ayında gerçekleştirileceğini yine DSİ tarafından dere ıslahı ihalesinin de yapıldığını kaydeden Vali Memiş, diğer eksikleri de tamamlayacaklarını söyledi.

Köy yollarında asfalt ve yol standartlarının yükseltilmesi çalışmalarında yaz-kış oturumu olan köylere öncelik vereceklerini kaydeden Vali Memiş, "Birçok köyümüzde kışın hiç oturum yok. Yaz aylarında yayla gibi kullanılıyor. O yollarımıza değil de vatandaşlarımızın sürekli kullandığı köylere ağırlık vereceğiz" diye konuştu.

Köy muhtarı Adem Çağlar ise köyde yapılan çalışmalar için tüm yetkililere teşekkür ederek, köylerini ziyaret eden Vali Memiş ve beraberindeki heyete de teşekkür etti.

(RE-ÖS-Y)



05.04.2017 17:25:37 TSI

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