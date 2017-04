YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karataş'ta Cumhurbaşkanlığı sistemi anlatıldı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Karataş Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı.

Karataş Kültür Merkezi'ne Şahinbey Belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu'lu, Ak Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hakan Kurt ve AK Parti Şahinbey Kadın Kolları ile birlikte gelen Gaziantep AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili merak edilen soruları cevaplandırdı. Gaziantep AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sıkıntıları yaşamaması için Cumhurbaşkanlığı Sisteminin getirilmesi gerektiğini belirterek, "16 Nisanda çok önemli bir sınavdan geçeceğiz. Bu toplantıda genç kardeşlerimizin olması beni ayrıca mutlu etti. Ben 12 Eylül darbesinde 15 yaşındaydım ve 15.5 yaşında da ceza evine girdim. Yani sizler bu sosyal tesisin verdiği imkanlardan faydalandığınız yaş dönemlerinde ben ceza evindeydim. Türkiye geçmiş dönemlerde o kadar çok acılar yaşadı ki onları sizi nesiller bilmiyor. Bizim yaştakiler ve bizden biraz daha yaşlı olanların bir kısmı da bunları unuttular. 10 yılda 12 ayrı hükumet kuruldu. Her hükumetin ortalama ömrü 9 ayı geçmiyor. Tabi hükumet kurulamayıp istikrar olmayınca, iyi yönetilemiyorsun. Her yerde kuyruklar vardı. Birçok temel ihtiyaçlarımızı kuyruğa girmeden alma şansımız yoktu. Eğitimde, sağlıkta ciddi iyileştirmeler yapıldı. Hastanelere çok rahat gidebiliyorsunuz. 18 yaşına kadar anne-babanızın işi olmasa dahi herkesin sosyal güvencesi var. Eskiden bu imkânlar yoktu. Bunları hatırlatıyorum çünkü geçmişi bilmezsek bugünü anlayamayız" dedi.

İstikrar için

Gaziantep AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte bir istikrar kazanacağına dikkati çekerek, "Referandumda bir düzenleme getiriyoruz. Bu düzenlemeyle beraber, bir daha erken seçimler, koalisyonlar olmasın. 3-5 ayda kurulan ve yıkılan hükumetler olması, ülke istikrarlı ve güzel bir şekilde yönetilsin diye Cumhurbaşkanlığı Sistemini getiriyoruz. Bu sistemle beraber seçime gittiğinizde 2 oy kullanacaksınız. Bir Cumhurbaşkanlığı Sistemi için diğeri de Milletvekilleri için oy kullanacaksınız. Daha sonra 5 yıl boyunca seçim olmayacak. Her seçimde Türkiye bir sıkıntıya giriyor. Biz yeni sistemle bu sıkıntıları ortadan kaldırmak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte ülkemize istikrar gelecek" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimiz ve çocuklarımız için"

Ülke geleceği için Cumhurbaşkanlığı Sisteminin gerekliliğini anlatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Önemli süreç içerisindeyiz. 16 Nisanda referandum için sandık başına gideceğiz. Ülkemizin, gençlerimizin geleceği için, bizlerin geçmişte yaşadığı sıkıntıları yaşamamaları için referandum da EVET oylarımızla destekleyeceğiz. Gençlerimize ve çocuklarımıza çok daha güzel bir ülke bırakmak ülkemizin önünün açılması için bu referandum çok önemli. Cumhurbaşkanlığı sisteminde ülkemizin önündeki sorunlar kalkacak ve daha hızlı büyüyecektir" diye konuştu.

