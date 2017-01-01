Avukatlık bürosundaki yangın büyümeden söndürüldü
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da avukatlık bürosunda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Yavuzselim Mahallesi Müftülük Caddesi üzerinde Dilan Öncü'ye ait avukatlık bürosunda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Dumanları fark eden ofis çalışanı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangın büyümeden söndürüldü.
(AHM)
05.04.2017 17:25:58 TSI
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