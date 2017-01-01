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Bayburt'ta "Sağlıklı dişler sağlıklı nesiller" etkinliği

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:22
Bayburt'ta "Sağlıklı dişler sağlıklı nesiller" etkinliği
Bayburt'ta "Sağlıklı dişler sağlıklı nesiller" etkinliği

(Fotoğraflı)

Beşir Kelleci
BAYBURT (İHA) - Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce Bayburt Cumhuriyet İlk Okulunda 'Sağlıklı Dişler Sağlıklı Nesiller' adlı etkinlik düzenlendi.
Çocukların diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması ve farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, Halk Sağlığı Müdürü (İl Sağlık Müdürü) Dr. İlker Hancı, Şube Müdürleri, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı.
Düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Bayburt Halk Sağlığı Müdürü Dr. İlker Hancı, öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemi konusunda bilgi verdi. Öğrencilere doğru diş fırçalama tekniği ve ağız diş sağlığı hususunda detaylı bilgiyi Coşkun Kutlu tarafından verildi.
Tören öğrencilere Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca gönderilen diş setinin dağıtımı ile son buldu.
(BK-AT-Y)

05.04.2017 17:28:51 TSI
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