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Katılım Ekonomisi, Sakarya'da anlatıldı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:22
Katılım Ekonomisi, Sakarya'da anlatıldı
Katılım Ekonomisi, Sakarya'da anlatıldı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezinin (İSEFAM) birlikte düzenlediği konferansın konuğu, Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu oldu.
"Alternatif Bir Sistem: Katılım Ekonomisi" başlıklı konferans Sosyal Bilimler Enstitüsü konferans salonunda gerçekleştirildi. Katılım bankacılığı sektörünün öncü isimlerinden Temel Hazıroğlu'nun "Katılım Ekonomisi" kitabı çerçevesinde gerçekleşen konferansa ilgi yoğundu. Konuşmasına klasik iktisadın 'sınırsız ihtiyaçlar ve kıt kaynak' varsayımlarını eleştirerek başlayan Hazıroğlu, ayetler ve hadislerden örnek vererek katılım ekonomisinin temel kavramlarını ele aldı. Ahlak, adalet ve hakkaniyet, ihsan ve dayanışma, emek, katılım ve ortaklık, aktiflik ve üretkenlik ilkelerini açıklayan Hazıroğlu, katılım ekonomisinin girişimciliği ve üretkenliği teşvik eden bir sistem olduğunu ifade etti. Ahlak-ihsan ve erdem çerçevesinde insanca varoluşun temellendirmesini aktaran Hazıroğlu, insanın kulluk, eşitlik ve emanet ilişkilerini anlattı. Hazıroğlu, emanet ilişkisinden yola çıkarak "mülkiyet" kavramını, klasik iktisattan farklılaşan noktalarıyla ele aldı.
Faizin insani ve toplumsal zararlarına değinen Hazıroğlu, mevcut ekonomi yaklaşımlarını özetleyerek, iktisat ve ekonomi kavramlarının farklı anlamlara geldiğini, iktisadın işin felsefesi, teorisi olduğunu ekonominin ise uygulaması, pratiği olduğunu ifade etti. İslam iktisadı yaklaşımlarını İmam Gazali, İbn Haldun, Said Nursi, Ömer Lütfi Barkan, Sabri Ülgener, Sabahattin Zaim, Sezai Karakoç ve diğer yaklaşımlar çerçevesinde ayrı ayrı ele alan Hazıroğlu, özgünlük ve bütünlük içerisinde yeni bir zihin ve yeni kavramsallaştırmalara ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Katılım kavramını "iş hayata iştiraktir" şeklinde ifade eden Nurettin Topçu'dan etkilenerek felsefi bir şekilde ele alan Hazıroğlu, katılımın insanın ve emeğin önünü açan, insanı hayata bağlayan, İslam'ın özünden fışkırmış mana itibariyle özgün bir kavram olduğunu belirtti.
Konferansta soru-cevap bölümünün ardından Hazıroğlu'na sunumundan ötürü Artvin Çoruh Üniversitesi Eski Rektörü Profesör Doktor Mehmet Duman tarafından hediyesi takdim edildi.
(BCT-RFK-Y)

05.04.2017 17:29:02 TSI
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