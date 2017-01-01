06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SATSO'dan Özel Konak Hastanesine ziyaret

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:22
SATSO'dan Özel Konak Hastanesine ziyaret
SATSO'dan Özel Konak Hastanesine ziyaret

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Özel Konak Hastanesini ziyaret ederek Başhekim Op. Dr. Kamil Köse'ye hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
SATSO Genel Sekreteri Yiğit Ateş, Konak Hastanesi İdari Direktörü Bahadır Gündüz, Kurumsal Pazarlama ve İletişim Müdürü Yelda Özbek'in hazır bulunduğu ziyarette konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, "İş dünyası temsilcisi bir kurum olarak sizi temsil ediyoruz. Bu anlamda sorunlarınızı çözmek ve üyelerimizin gelişmelerini sağlamak adına çalışıyoruz. Hastanemiz ilimize hayırlı olsun. Bizim görevimiz sizlerin sorunları ve çözüm noktaları arasında köprü görevi görmek. Birlikte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" diyerek sağlık sektörüne olumlu katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade etti.
Türkiye gündemi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Kösemusul, "Günümüzde iş dünyasında rekabet büyük önem taşıyor, bizler de rakiplerimizle eşit şartlarda üretmek istiyoruz. Bürokratik engellerin önüne geçmek için bir sistem değişikliği şart. Şu anda ülkemizde istenilen değişim dünyanın her yerinde var. Sistemin avantajlarını insanlar yaşamış ve uygulamışlar. Örneğin gelişen bir kent olarak çarpık sanayileşmenin önüne geçmek adına kümelenme uyguluyoruz. OSB'ler, organize ticaret bölgeleri oluşturmak istiyoruz ancak bürokratik engellere takılıyor, mevzuata takılıyoruz. Bu yüzden bürokrasi yatırımların önüne geçiyor. Sisteme bir format atılması gerek. Bizim ülke olarak, il olarak ve iş dünyası olarak büyük hedeflerimiz var. Ülkemizdeki vizyona ve hedeflere uygun bir mevzuat yok şu anda. Bu bedene bu gömlek uymuyor" diye konuştu.
Başhekim Op. Dr. Kamil Köse ise söz konusu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülke olarak 16 Nisan'a odaklanmış durumdayız. Referandumdan çıkan sonucu siyasi olarak görmememiz gerekiyor. İhtiyaçlarımıza cevap verip vermediğine bakmamız gerek. Gelişmek ve büyümek için ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir sistem olarak bakmalıyız. Bu ülke meselesi. Biz çalışmak istiyoruz. Bu şehir için çalışıyoruz. Bizim tek istediğimiz şey çalışmak ve üretmek. Başka hiçbir istediğimiz yok" dedi. Köse ayrıca, sağlık sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Sağlık sektöründe 15 yılda devlet çok yol kat etti. Biz özel hastaneler olarak devlet hastanelerinden bir basamak öndeyiz. 15 yıl öncesi bu çok farklı noktalarda idi. Biz Konak Hastanesi olarak Sakaryalının beklentisine cevap vermeye çalışıyoruz. Bu hizmeti Sakaryalı hem hak ediyor hem bekliyordu. Sakaryalılara bekledikleri hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.
(BCT-RFK-Y)

05.04.2017 17:29:50 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA
Bakan Özlü İş Dünyası ile SATSO'da buluşuyor
YEREL

BAKAN ÖZLÜ İŞ DÜNYASI İLE SATSO'DA BULUŞUYOR
SATSO Kadın Girişimciler ve Geyve Belediyesinden ortak proje
YEREL

SATSO KADIN GİRİŞİMCİLER VE GEYVE BELEDİYESİNDEN ORTAK PROJE
Başkan Dişli Korucuk Mahalle halkıyla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN DİŞLİ KORUCUK MAHALLE HALKIYLA BİR ARAYA GELDİ
SATSO'dan İl Milli Eğitim Müdürüne ziyaret
YEREL

SATSO'DAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE ZİYARET
SMA hastası Eymen bebeğin tedavisine başlanabilecek
YEREL

SMA HASTASI EYMEN BEBEĞİN TEDAVİSİNE BAŞLANABİLECEK
Seçilemeyince salonu terk ettiler
YEREL

SEÇİLEMEYİNCE SALONU TERK ETTİLER
Katılım Ekonomisi, Sakarya'da anlatıldı
YEREL

KATILIM EKONOMİSİ, SAKARYA'DA ANLATILDI
SAÜ öğrencilerinden ikincilik ödüllü kısa film
YEREL

SAÜ ÖĞRENCİLERİNDEN İKİNCİLİK ÖDÜLLÜ KISA FİLM
'Kampüsten Geleceğe Bakış' başlıklı panel düzenlendi
YEREL

'KAMPÜSTEN GELECEĞE BAKIŞ' BAŞLIKLI PANEL DÜZENLENDİ
Kenan Sofuoğlu'ndan lösemili çocuklara destek
YEREL

KENAN SOFUOĞLU'NDAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK
Şehitler için gıyabi cenaze namazı
YEREL

ŞEHİTLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI
Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA
EN ÇOK OKUNANLAR
Evlilik için ilk adımı atan Kerem Kılıçdaroğlu Habertürk’e konuştu
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU DÜĞÜNÜ İÇİN KONUŞTU!

 1
  • 2 Şampiyon öğretmene futbolcu tacizi!
  • 3 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
  • 4 Otogaz yerine havagazı almışız!