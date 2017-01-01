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SATSO'dan Özel Konak Hastanesine ziyaret



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Özel Konak Hastanesini ziyaret ederek Başhekim Op. Dr. Kamil Köse'ye hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

SATSO Genel Sekreteri Yiğit Ateş, Konak Hastanesi İdari Direktörü Bahadır Gündüz, Kurumsal Pazarlama ve İletişim Müdürü Yelda Özbek'in hazır bulunduğu ziyarette konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, "İş dünyası temsilcisi bir kurum olarak sizi temsil ediyoruz. Bu anlamda sorunlarınızı çözmek ve üyelerimizin gelişmelerini sağlamak adına çalışıyoruz. Hastanemiz ilimize hayırlı olsun. Bizim görevimiz sizlerin sorunları ve çözüm noktaları arasında köprü görevi görmek. Birlikte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" diyerek sağlık sektörüne olumlu katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Türkiye gündemi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Kösemusul, "Günümüzde iş dünyasında rekabet büyük önem taşıyor, bizler de rakiplerimizle eşit şartlarda üretmek istiyoruz. Bürokratik engellerin önüne geçmek için bir sistem değişikliği şart. Şu anda ülkemizde istenilen değişim dünyanın her yerinde var. Sistemin avantajlarını insanlar yaşamış ve uygulamışlar. Örneğin gelişen bir kent olarak çarpık sanayileşmenin önüne geçmek adına kümelenme uyguluyoruz. OSB'ler, organize ticaret bölgeleri oluşturmak istiyoruz ancak bürokratik engellere takılıyor, mevzuata takılıyoruz. Bu yüzden bürokrasi yatırımların önüne geçiyor. Sisteme bir format atılması gerek. Bizim ülke olarak, il olarak ve iş dünyası olarak büyük hedeflerimiz var. Ülkemizdeki vizyona ve hedeflere uygun bir mevzuat yok şu anda. Bu bedene bu gömlek uymuyor" diye konuştu.

Başhekim Op. Dr. Kamil Köse ise söz konusu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülke olarak 16 Nisan'a odaklanmış durumdayız. Referandumdan çıkan sonucu siyasi olarak görmememiz gerekiyor. İhtiyaçlarımıza cevap verip vermediğine bakmamız gerek. Gelişmek ve büyümek için ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir sistem olarak bakmalıyız. Bu ülke meselesi. Biz çalışmak istiyoruz. Bu şehir için çalışıyoruz. Bizim tek istediğimiz şey çalışmak ve üretmek. Başka hiçbir istediğimiz yok" dedi. Köse ayrıca, sağlık sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Sağlık sektöründe 15 yılda devlet çok yol kat etti. Biz özel hastaneler olarak devlet hastanelerinden bir basamak öndeyiz. 15 yıl öncesi bu çok farklı noktalarda idi. Biz Konak Hastanesi olarak Sakaryalının beklentisine cevap vermeye çalışıyoruz. Bu hizmeti Sakaryalı hem hak ediyor hem bekliyordu. Sakaryalılara bekledikleri hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

(BCT-RFK-Y)



05.04.2017 17:29:50 TSI

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