Spor Toto 3. Lig 1. Grup
- Van Büyükşehir Belediyespor: 3 - Tekirdağspor: 1
(Fotoğraflı)
VAN (İHA) - Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Tekirdağspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Yakup Bakır xx, Tolga Dede xx, Mehmet Öcal xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Okan Karabulut xxx, Emrah Akşit xx, İsmail Türkaslan xx, Orhan Pala xx (Mehmet Şirin Soydan dk. 68 xx), Ali Kurt xxx, Akın Açık xxx, Abdullah Temircan xxx, Gökhan Öztürk xx, Nihat Yılmaz xxx, Medeni Bingöl xxx, Recep Şipal xxx (Berkay Yüksel dk. 58 xx)
Teknik Direktör: Namık Altunsoy
Tekirdağspor: Erşen Çilingir x, Volkansel Yalçın x, Mehmet Ali Kıran xx, Alpay Koldaş x, Göksel Ergün x, Hakan Sayar x, Rıdvan Kasapoğlu x (Ceyhun Elmas dk. 46 x), Kemal Özyurt xx, Emre Fırtına x (Barış Güral dk. 46 x), Murat Çelik x, Serdar Gökkaya x
Teknik Direktör: Murat Şahin
Kırmızı Kart: Erşen Çilingir (dk. 83) (Tekirdağspor)
Goller: Recep Şipal (dk. 15), Akın Açık (dk. 21), Ali Kurt (dk. 90) (Van Büyükşehir Belediyespor, Ceyhun Elmas (dk. 88) (Tekirdağspor)
(MSA-Y)
05.04.2017 17:30:12 TSI
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