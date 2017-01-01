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YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
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Bayburt 1 puana razı oldu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:25
Bayburt 1 puana razı oldu
Bayburt 1 puana razı oldu

(Fotoğraflı)

Beşir Kelleci
BAYBURT (İHA) - Spor Toto 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Bayburt Grup İl Özel İdare ve Gençlik Spor sahasında lider Sancaktepe Belediye Spor'u ağırladı. Müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

STAT: Genç Osman
HAKEMLER: Adem Sarıtaş x, Emrah Ünal x, Abdurrahman Atabay x
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Gökhan Aslan xxx, Yücel xx (Dk. 77 Selçuk xx ), Erçin xx, Gökhan Köseoğlu xx, Aykut Sarıdoğan x, Batuhan xxx, Sertaç xx , Baran xx , Yener xxx, Onur xx, Hasan Üstübücü xx,
SANCAKTEPE BLD. SPOR: Mehmet x, Doğancan x (Dk. 78 Gökhan x) , Süleyman xx, İlker xx, Umut x, Ersin x, Koray x, Erdinç xx, Anıl x (Dk .68 Nuri x ), Abdulsamet xx, Samet xx
GOL: Yok
SARI KART: Erçin,Onur (Bayburt Grup), Anıl, Erdinç (Sancaktepe Bldspor)
(BK-AT-Y)

05.04.2017 17:33:08 TSI
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