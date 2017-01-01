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Başkan Mersinli'den İdlib çağrısı



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MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, İdlib'te yaşanan kimyasal saldırıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında dünyanın bu saldırıya sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Esad rejimi tarafından Suriye'nin İdlib kentine yapılan saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 125 kişinin ölümü 535 kişinin ölümüyle ilgili yazılı basın açıklaması yayınladı. Dünyayı sessiz kalmamaya çağıran AK Partili Mersinli, "Han Şeyhun bölgesine rejim unsurları tarafından bugün düzenlenen ve çoğu çocuk onlarca masumun hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz. İslam topraklarını işgal ederek, Müslümanları sistematik işkencelerle, bombalarla ve kimyasallarla öldürmeyi politika haline getiren bu katiller çetesi her gün daha da vahşileşmekte ve dünyanın gözünün içine bakarak, zulümlerini icra etmektedirler. İdlib'teki saldırıda çoğu çocuk 100'ün üzerinde sivil hayatını kaybetti. 500 insan da gazdan etkilendi. Bu katliamlara sadece Türkiye'nin direnç göstermesiyle olmuyor. Hani dünya ülkeleri nerede. Hani mazlumların sesiydiler. Suriye'deki katliama neden sesleri çıkmıyor. Türkiye'de en ufak bir şey olduğunda ayaklanıyorlar. Katliama destek verenleri de aynı şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

(AY-Y)



05.04.2017 17:36:48 TSI

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