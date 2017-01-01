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Dağıtılan fidanların takibi yapılıyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin "Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında 2016 yılında üreticiye dağıttığı zeytin, badem ve ceviz fidanlarından oluşan 93 bin 500 adet fidan, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı teknik personel tarafından takibe alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, "Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi " kapsamında 2016 yılında 11 ilçede yüzde 75 hibeli 60 bin adet zeytin, 23 bin adet ceviz, 10 bin 500 adet badem fidanı olmak üzere toplam 93 bin 500 adet meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirdi. Fidanların toprakla bütünleşmesinin ardından fidanların gelişim durumu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı teknik personelleri tarafından kontrole başlandı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, teknik ekibin fidanların tutma başarısını takibe aldıklarını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üreticinin gelirlerinin arttırılması ve tarım şehri Manisa'yı bu alanda kalkındırmayı hedeflediklerine vurgu yapan Daire Başkanı Gençoğlu, "Fidanları dağıttık, işimiz bitti demiyoruz. Üreticimize aşılama, sulama gibi konularda bilgiler veriyoruz. Ayrıca teknik personellerimiz dağıtımız fidanların toprakla uyumunu, tutup tutmadığını titizlikle inceliyor. Tüm bu çalışmalarımızın amacı, dağıttığımız fidanlardan en sağlıklı ve en iyi verimi almaktır. Böylece üreticimizin de yüzünün güleceğinin farkındayız. Bu çalışmalarımız ve üreticiye olan desteğimiz artarak devam edecek" diye konuştu.

(ÖND-Y)



05.04.2017 17:39:07 TSI

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