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ERÜ'de Kırgız kültürü tanıtıldı



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KAYSERİ (İHA) - ERÜ Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlik ile Kırgız kültürü tanıtıldı

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen törene Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ikinci katibi Aycan Tabaldıeva, Kayseri Kırgızistan Öğrenciler Birliği Başkanı Maksutov Manasbeği, Kırgız öğrenciler ve davetliler katıldı. İstiklal Marşı'nın ve Kırgız Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kayseri Kırgızistan Öğrenciler Birliği Başkanı Maksutov Manasbeği, birlik hakkında bilgiler verdi. Manasbeği, Türk ve Kırgız öğrencilerin birlik ve beraberlik içerisinde okuduklarını söyleyerek, bu birliğin güçlenerek devam edeceğini kaydetti.

Düzenlenen etkinlik, Kırgızistan'a ait türkülerin okunmasıyla sona erdi.

(AG-SK)



05.04.2017 17:40:35 TSI

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