İncirliova Belediye Meclisi toplandı

AYDIN (İHA) - İncirliova Belediye Meclisi 2017 Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Gürşat Kale başkanlığında gerçekleşti.

12 gündem 3 de gündem dışı maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında İncirliova Belediye Başkanlığı'nın 2016 yılı faaliyet raporu da görüşüldü.

Belediye Başkanı Gürşat Kale'nin 2016 yılına ait denetim raporunu okumasından sonra, Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunun görüşülmesi için yerini Meclis Başkan Vekili Mustafa Başçı'ya devretti. Meclis Başkan Vekili Başcı'nın İncirliova Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunu okumasının akabinde yapılan oylamada İncirliova Belediye Başkanlığı 2016 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

İncirliova Belediyesi Encümen Üyeliği seçimine ilişkin yapılan gizli oylamada Meclis Üyesi Yalçın Sarı 10, Şevki Can ise 9 oy alarak İncirliova Belediyesi Encümen Üyesi oldu. Plan ve Bütçe Komisyonunun yanı sıra İmar Komisyonuna üye seçimi için yapılan açık oylamada ise Mustafa Başçı, Refa Erkan, Bülent Özcan, Hüseyin Çaçamer, Zeki Morgül Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine, Şevki Can, Veysel Gün, Hüseyin Erkan, Fatih Subaşı ile Fevzi Kuş'un da İmar Komisyonu Üyeliğine seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

İncirliova şehir merkezinden geçmekte olan Koçarlı Yolunda çevre düzenlenmesi ve kaldırım çalışmalarının yapılmasına ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Oylama sonrası kısa bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Kale; "Her geçen gün gelişen ve büyüyen ilçe merkezimizin modern bir görünüme kavuşturulması için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda Yıldırım Beyazıt Caddesi güzergahı boyunca kaldırımların genişletilmesi, araç ceplerinin yapılması, ağaçlandırma çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu caddemizdeki çalışmalarımızın yapılabilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü ile protokol imzalamamız gerekmektedir. Protokolün imzalanması sonrasında önümüzdeki aylarda bu caddemiz daha modern bir görüntüye kavuşturmak için çalışmalarımızı başlatacağız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükkonuk Belediyesi ile İncirliova Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde istifa eden Milliyetçi Hareket Partili İncirliova Belediye Meclis Üyesi Funda Türker Çınar'ın yerine Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısına MHP'li Refa Erkan katıldı. İlk meclis toplantısına katılan Erkan, oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine de seçildi.

Belediye Meclisi, gündemde yer alan 8 maddenin İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine oy birliğiyle karar verdi.

05.04.2017 17:42:03 TSI

