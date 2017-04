YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yunusemre Belediyesinden Yuntdağı'na hizmet atağı

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi tarafından Yuntdağı'nın kalkınması ve gelişmesi amacıyla Düzlen ve Otmanlar Mahallelerindeki Düğün Salonu ve Sosyal Tesis, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi tarafından hizmete açıldı.

İlçenin gelişimi için birçok projeyi hayata geçiren ve bunu üç yıllık kısa bir süreye sığdırmayı başaran Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı'nda iki önemli hizmeti daha hayata geçirdi. Yuntdağı'nın sosyal ve kültürel hayatına önemli katkı sağlayacak Düğün Salonu ve Sosyal Tesisler bir bir hizmete geçmeye başladı. Bu amaçla Düzlen ve Otmanlar Mahallelerinde yapımı tamamlanan Düğün Salonu ve Sosyal Tesisler, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi tarafından vatandaşların hizmetine açıldı. İlk olarak Düzlen Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılışta Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ulus Kotluca, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci, daire müdürleri, AK Parti İl ve Yunusemre İlçe teşkilatlarının temsilcileri katıldı. Mahallelinin yoğun ilgisiyle karşılanan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, gerçekleştirilen törende katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti.

Açılışta konuşan Başkan Çerçi, "220 binin üzerinde nüfusumuz var. 850 kilometrekare alana yayılmış bir ilçeyiz. Yuntdağı'nın büyük bir kısmı Yunusemre sınırlarında kalıyor. Bu yüzden biz gerek Yuntdağı'nda gerekse merkezde yoğun bir hizmet kampanyası başlattık ve devam ediyoruz. Sıfırdan bir belediye kurduk ve bugünlere getirdik. Birçok projeye imza atıyoruz. Büyük bir aşkla ve şevkle sizlerle birlikteyiz. Mutlaka ulaşamadıklarımız ya da yapamadıklarımız vardır. Dünyada ne yaparsanız yapın mutlaka daha fazlası vardır. Önümüzde iki yıl var. Bu sürenin sonuna geldiğimizde Rabbim izin verirse bütün köylerimizin iç yollarına taş döşemiş olacağız. Bunun sözünü verdik. Bunun dışında sosyal tesisler kazandıracağız. İki sene içerisinde yetiştirebildiğimizi yapacağız. 9 bin metrekare taş döşendi. Daha da döşeyeceğiz. Bir plan dahilinde hepsini yapıyoruz. Düzlen'in tarihini bilmiyorum. Belki iki yüz seneliktir. Belki de üç yüz seneliktir. Bugüne kadar yağmurda her yer çamur oluyordu. Ama iki sene sonra her yerde parke yol olacak. Halkımız hizmet bekliyor. Biz de bu hizmeti vereceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Sizi düşünen ve sizler için çalışan bir belediye var. Her şey sizin için. Her şey milletimiz için. Bizim ustamız Recep Tayyip Erdoğan. Biz bu hizmet anlayışını ondan öğrendik. Önümüzde referandum var. Herkes sandığa gidecek. Ne yapacağız? Memleketin geleceği için oy vereceğiz. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Düzlen Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılışın ardından Başkan Çerçi, Otmanlar Mahallesi'ne geçti. Burada da yapımı tamamlanan Düğün Salonu ve Sosyal Tesisleri'nin açılışında söz alan Muhtar Davut Çelik, Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve ekibine çok teşekkür etti. Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çerçi ise, "Bundan sonra bu salonun içerisinde hayırlı cemiyetler yapılacak. Ölenlerimizin ardından hayırlar yapılacak. Buranın önü de taşla döşenecek. Otmanlar Mahallesi'nde sadece salon yapmadık. 6 bin metrekare taş döşedik. Kırsal kalkınmaya yönelik aşılama ve fidan dağıtımı yapıyoruz. Müşterek kullanım alanlarında bakım ve onarım hizmetleri de veriyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Daha başka ihtiyaçları da karşılamaya devam edeceğiz. Köy yollarında eksiklik var diye üzülmeyin. Endişe etmeyin. Bu sene tekrar yapacağız. Önümüzdeki sene de yapacağız ve bütün köyümüzün yolları bitmiş olacak. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

