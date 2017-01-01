06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yunusemre Belediyesinden Yuntdağı'na hizmet atağı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:35
Yunusemre Belediyesinden Yuntdağı'na hizmet atağı
Yunusemre Belediyesinden Yuntdağı'na hizmet atağı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi tarafından Yuntdağı'nın kalkınması ve gelişmesi amacıyla Düzlen ve Otmanlar Mahallelerindeki Düğün Salonu ve Sosyal Tesis, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi tarafından hizmete açıldı.
İlçenin gelişimi için birçok projeyi hayata geçiren ve bunu üç yıllık kısa bir süreye sığdırmayı başaran Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı'nda iki önemli hizmeti daha hayata geçirdi. Yuntdağı'nın sosyal ve kültürel hayatına önemli katkı sağlayacak Düğün Salonu ve Sosyal Tesisler bir bir hizmete geçmeye başladı. Bu amaçla Düzlen ve Otmanlar Mahallelerinde yapımı tamamlanan Düğün Salonu ve Sosyal Tesisler, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi tarafından vatandaşların hizmetine açıldı. İlk olarak Düzlen Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılışta Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ulus Kotluca, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci, daire müdürleri, AK Parti İl ve Yunusemre İlçe teşkilatlarının temsilcileri katıldı. Mahallelinin yoğun ilgisiyle karşılanan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, gerçekleştirilen törende katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti.
Açılışta konuşan Başkan Çerçi, "220 binin üzerinde nüfusumuz var. 850 kilometrekare alana yayılmış bir ilçeyiz. Yuntdağı'nın büyük bir kısmı Yunusemre sınırlarında kalıyor. Bu yüzden biz gerek Yuntdağı'nda gerekse merkezde yoğun bir hizmet kampanyası başlattık ve devam ediyoruz. Sıfırdan bir belediye kurduk ve bugünlere getirdik. Birçok projeye imza atıyoruz. Büyük bir aşkla ve şevkle sizlerle birlikteyiz. Mutlaka ulaşamadıklarımız ya da yapamadıklarımız vardır. Dünyada ne yaparsanız yapın mutlaka daha fazlası vardır. Önümüzde iki yıl var. Bu sürenin sonuna geldiğimizde Rabbim izin verirse bütün köylerimizin iç yollarına taş döşemiş olacağız. Bunun sözünü verdik. Bunun dışında sosyal tesisler kazandıracağız. İki sene içerisinde yetiştirebildiğimizi yapacağız. 9 bin metrekare taş döşendi. Daha da döşeyeceğiz. Bir plan dahilinde hepsini yapıyoruz. Düzlen'in tarihini bilmiyorum. Belki iki yüz seneliktir. Belki de üç yüz seneliktir. Bugüne kadar yağmurda her yer çamur oluyordu. Ama iki sene sonra her yerde parke yol olacak. Halkımız hizmet bekliyor. Biz de bu hizmeti vereceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Sizi düşünen ve sizler için çalışan bir belediye var. Her şey sizin için. Her şey milletimiz için. Bizim ustamız Recep Tayyip Erdoğan. Biz bu hizmet anlayışını ondan öğrendik. Önümüzde referandum var. Herkes sandığa gidecek. Ne yapacağız? Memleketin geleceği için oy vereceğiz. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Düzlen Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılışın ardından Başkan Çerçi, Otmanlar Mahallesi'ne geçti. Burada da yapımı tamamlanan Düğün Salonu ve Sosyal Tesisleri'nin açılışında söz alan Muhtar Davut Çelik, Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve ekibine çok teşekkür etti. Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çerçi ise, "Bundan sonra bu salonun içerisinde hayırlı cemiyetler yapılacak. Ölenlerimizin ardından hayırlar yapılacak. Buranın önü de taşla döşenecek. Otmanlar Mahallesi'nde sadece salon yapmadık. 6 bin metrekare taş döşedik. Kırsal kalkınmaya yönelik aşılama ve fidan dağıtımı yapıyoruz. Müşterek kullanım alanlarında bakım ve onarım hizmetleri de veriyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Daha başka ihtiyaçları da karşılamaya devam edeceğiz. Köy yollarında eksiklik var diye üzülmeyin. Endişe etmeyin. Bu sene tekrar yapacağız. Önümüzdeki sene de yapacağız ve bütün köyümüzün yolları bitmiş olacak. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.
(AY-Y)

05.04.2017 17:42:52 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
YEREL

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ÇİFTÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Ölen arkadaşları anısına video çektiler
YEREL

ÖLEN ARKADAŞLARI ANISINA VİDEO ÇEKTİLER
CHP Grup Başkanvekili Özel:
YEREL

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZEL:
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL

MANİSA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
İki kültür Türk kimliği altında buluşuyor
YEREL

İKİ KÜLTÜR TÜRK KİMLİĞİ ALTINDA BULUŞUYOR
Manisalı öğrencilerin beklediği forum başlıyor
YEREL

MANİSALI ÖĞRENCİLERİN BEKLEDİĞİ FORUM BAŞLIYOR
Dağıtılan fidanların takibi yapılıyor
YEREL

DAĞITILAN FİDANLARIN TAKİBİ YAPILIYOR
Başkan Mersinli'den İdlib çağrısı
YEREL

BAŞKAN MERSİNLİ'DEN İDLİB ÇAĞRISI
Başkan Şirin, mahallelinin konuğu oldu
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN, MAHALLELİNİN KONUĞU OLDU
Manisa'da kanser hastalarına moral etkinliği
YEREL

MANİSA'DA KANSER HASTALARINA MORAL ETKİNLİĞİ
Kırtık Deresi ıslah ediliyor
YEREL

KIRTIK DERESİ ISLAH EDİLİYOR
Manisa'nın ilçelerinde Avukatlar Günü kutlamaları
YEREL

MANİSA'NIN İLÇELERİNDE AVUKATLAR GÜNÜ KUTLAMALARI
İş başvurusundan dönerken trafik kazasında öldü
YEREL

İŞ BAŞVURUSUNDAN DÖNERKEN TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ
Eğitim ve hizmet binası aynı binada olacak
YEREL

EĞİTİM VE HİZMET BİNASI AYNI BİNADA OLACAK
Şehit Mustafa İlter'in ismi Turgutlu'da yaşatılacak
YEREL

ŞEHİT MUSTAFA İLTER'İN İSMİ TURGUTLU'DA YAŞATILACAK
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Mersinli'nin terfi hatlarına yenileme
YEREL

MERSİNLİ'NİN TERFİ HATLARINA YENİLEME
Salihli'de encümen ve komisyon üyeleri belirlendi
YEREL

SALİHLİ'DE ENCÜMEN VE KOMİSYON ÜYELERİ BELİRLENDİ
Gençliğin projesinde hummalı çalışma
YEREL

GENÇLİĞİN PROJESİNDE HUMMALI ÇALIŞMA
Dindarlı Mahallesinin göleti temizlendi
YEREL

DİNDARLI MAHALLESİNİN GÖLETİ TEMİZLENDİ
Mesir heyecanı Manisa'yı renklendirdi
YEREL

MESİR HEYECANI MANİSA'YI RENKLENDİRDİ
Baro Başkanı Arslan'dan referandum mesajı
YEREL

BARO BAŞKANI ARSLAN'DAN REFERANDUM MESAJI
&quot;Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenebilecek güçteyiz&quot;
YEREL

"FENERBAHÇE'Yİ KADIKÖY'DE YENEBİLECEK GÜÇTEYİZ"
Eğitim-Bir-Sen üyelerini bilgilendirdi
YEREL

EĞİTİM-BİR-SEN ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Evlilik için ilk adımı atan Kerem Kılıçdaroğlu Habertürk’e konuştu
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU DÜĞÜNÜ İÇİN KONUŞTU!

 1
  • 2 Şampiyon öğretmene futbolcu tacizi!
  • 3 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
  • 4 Otogaz yerine havagazı almışız!