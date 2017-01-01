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Çaldıran'da 253 güvenlik korucusu yemin etti



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran ilçesindeki 253 güvenlik korucusu, yemin ederek göreve başladı.

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen yemin törenine İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Ramazan Çokkıyak, İlçe Emniyet Müdürü Savaş Ertürk, halk ve güvenlik korucularının yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, 153 güvenlik korucusunun emekliye ayrılmasıyla boşalan kadroya alınan 253 kişi; Türk bayrağı ve silaha el koyarak yemin etti.

Törende konuşan Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Koç, "Büyük emek ve fedakarlıkla büyütüp yetiştirdiğimiz evlatlarımız karşınızda dimdik durmaktadırlar. Bu görkemli tabloyu oluşturarak dosta güven düşmana korku veren sizler, milletimizin gurur kaynağısınız. Şanlı bayrağımız ve namus olarak nitelendirdiğimiz silah üzerine el koyarak gür sesinizle içtiğimiz ant, göreviniz boyunca en zor koşullarda bile sizlere yol gösterecektir" dedi.

Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Nihat Aladağ ise, "Her zaman bölücü terör örgütü karşısında şerefli mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceğiz. 'Girilmez' denen yerlere girdik, girmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.



"Terör artık ülkemizin gündeminde olamayacak"

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar da, yeni güvenlik korucularına SGK prim müjdesini vererek, "Terörle mücadele konusunda birlikte hareket eden güvenlik korucularımızdan emekliye ayrılan 153 güvenlik korucumuzun yerine 253 kişi aldık. Terörle mücadelede taze kan olacaklar inşallah. Terör artık ülkemizin gündeminde olamayacak. Özellikle bu kış mevsiminde kar kış demeden eksi 40 derecelerde Mehmetçiğimiz, polislerimiz, özel timlerimiz ve güvenlik güçlerimiz birlikte mücadele ederek dağ taş demeden büyük darbeler vurdular. Güvenlik güçlerimize karşı sıkılan kurşunlara karşılık, devletimiz fazlasıyla karşılık vermiş, vermeye de devam edecek. Halkımız da terör örgütünün başkalarına hizmet ettiğinin farkına varmıştır. Son yapılan düzenleme ile ilgili sizlere bir müjde veriyorum. Bugün itibariyle güvenlik güçlerimizin sosyal güvenlik primleri de artık devletimiz tarafından yatırılacaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Nihat Aladağ ve güvenlik korucuları tarafından Kaymakam Dundar, İlçe Emniyet Müdürü Savaş Ertürk ve komutanlara plaket verilmesiyle tören sona erdi.

(MSA-Y)



05.04.2017 17:48:13 TSI

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