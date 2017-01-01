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BEÜ 3. Uluslararası Green Metric çalıştayı 9-10 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Türkiye'nin en çevreci üniversitesi olan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), 3. Uluslararası Green Metric Çevreci Üniversiteler Çalıştayını dünyanın birçok ülkesinden gerçekleşecek geniş kapsamlı bir katılımla düzenlemeye hazırlanıyor.

Çevreye duyarlı bir üniversite olan BEÜ, Green Metric Dünya Çevreci Üniversiteler sıralamasında 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye'deki üniversiteler arasında birinci olarak GreenMetric sıralamasında önemli başarılara imza atmıştır. 2016 yılındaki sıralamada Sabancı Üniversitesi ikinci, Boğaziçi Üniversitesi üçüncü, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi dördüncü ve Özyeğin Üniversitesi beşinci sırada yer almıştır. Dünyanın 74 farklı ülkesinden 516 saygın üniversitenin katıldığı 2016 yılındaki değerlendirmede, ilk üç sırada ABD'nin California Davis Üniversitesi, İngiltere'nin Nottingham Üniversitesi ve Hollanda'nın Wageningen Üniversitesi yer almıştır.

Bülent Ecevit Üniversitesi, 2016 yılında GreenMetric yönetiminin yaptığı değerlendirme sonucunda platformun Türkiye koordinatörü seçilmiştir. Ayrıca BEÜ, 3 Ekim 2016 tarihinde GreenMetric Türkiye ulusal çalıştayını düzenleyerek Türkiye'deki üniversitelerin çevre bilincini artırmaya yönelik önemli bir adım atmıştır.

BEÜ'nün GreenMetric Dünya Çevreci Üniversiteler Sıralaması'na verdiği önemli destek ve çevre bilincinin gelişmesinde dünya üniversiteleri arasında örnek bir rol oynaması nedeniyle her yıl dünyanın farklı bir ülkesinde düzenlenen GreenMetric Uluslararası Çalıştayı'nın üçüncüsünün Türkiye'de organize edilmesi uygun görülmüştür. Erişilebilirliği artırmak amacıyla İstanbul Üniversitesi'nin (İÜ) ev sahipliğinde Baltalimanı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek çalıştaya 20 Ülkeden 80'in üzerinde rektör, rektör yardımcısı, alan uzmanı, akademik ve idari personelin katılması beklenmektedir. Uluslararası düzeyde yoğun bir katılımla gerçekleştirilecek çalıştayın ulusal ve uluslararası düzeyde çevre sorunlarına ve bu sorunların çözümlerine yönelik yeşil kampüs uygulamalarına dikkat çekerek farkındalığı artırması bekleniyor.

(SÖ-SÖ-Y)



05.04.2017 17:48:45 TSI

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