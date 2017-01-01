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Kahramanmaraş'tan Çanakkale'ye 4'üncü kafile yola çıktı



(Fotoğraflı)



Çağrı Solak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenledikleri YGS Deneme Sınavında okullarında birinci olan öğrencilerin götürüleceği Çanakkale Gezisinde dördüncü kafilesi de yola çıktı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen uğurlama törenine TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, öğrencilere başarı dilekleri ile hayırlı yolculuklar diledi.

Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan 45 kişilik dördüncü kafile yola çıkmak üzere otobüse bindiler ve havaalanına hareket ettiler.

Öğrenciler Kahramanmaraş'tan İstanbul'a uçakla gidecekler ve İstanbul 1453 Panorama Müzesini gezmelerinin ardından Çanakkale'ye otobüsle geçecekler.

(CGR-Y)



05.04.2017 17:48:47 TSI

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