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35 yıldır baba mesleğini severek yapıyor



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde çilingirlik mesleğine 35 yılını veren Bekir Çekicioğlu, baba mesleği olan çilingirliği devam ettiriyor.

İlçede tek çilingir olan Bekir Çekicioğlu, 10 yaşında başladığı baba mesleğinde bugüne kadar 10 bin kişinin imdadına yetiştiğini belirtiyor. Çilingircilik mesleğini severek yaptığını dile getiren Çekicioğlu, mesleğin en kötü tarafının ise açılan bir kapının arkasında hayatını kaybeden bir insanla karşılaşmak olduğunu ifade etti.

Baba mesleği anahtarcılığı oğluna da öğrettiğini anlatan Çekicioğlu, "İsterim ki baba mesleğimiz anahtarcılık devam etsin. Ama bu oğlumun kendi seçimi olur. İster yapar ister yapmaz. Bizim işimizde çırak yetiştirmek diğer meslek dalları olduğu gibi kolay bulunmuyor. Herkesi çırak alamıyorsun. Sorumluluk sahibi sicili temiz olmalıdır. Bizlerde genellikle çıraklarımızı babadan oğla yada yakın bir akrabamız olmasını tercih ediyoruz. Çünkü bütün sorumluluk bizlerin üstünde olduğu için bu işte güven öncelik olmadır" dedi.

(SŞ-BÖ)



05.04.2017 17:49:00 TSI

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