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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Şehir Tiyatrosu'ndan yeni bir oyun daha

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:43
Şehir Tiyatrosu'ndan yeni bir oyun daha
Şehir Tiyatrosu'ndan yeni bir oyun daha

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Sahnelediği oyunlarla kentin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni bir oyunla daha tiyatro severlerin karşısına çıktı. Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği "İhanetin Tarihi" adlı oyun seyirciyle buluştu. Şehir Tiyatrosu Dramaturgu Ziya Kibar'ın yazıp yönettiği oyun, tarihin nasıl tekerrür ettiğini, belgesel tiyatro tekniğiyle anlatıyor. İslam dininin halifelerinden Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle başlayan ihanet etme geleneği, Hasan Sabbah ve fedailerinin kurdukları korku cemaatiyle devam edip, Ankara Savaşı sırasında, Yıldırım Bayezid'in ordusunda ihanet edip Timur'un tarafına geçenlerin, 15 Temmuz ile benzerliklerinin ortaya konduğu oyun farklı bir 15 Temmuz anlatısıyla dikkat çekti. Oyunun gösterimini seyreden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, kabiliyetlerini milletin emrine amade etmiş sanatçıların yetişmesi için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştıklarını, sanatı ve sanatçıyı bundan sonrada desteklemeye devam edeceğini bildirdi.
(ERZ-AT-Y)

05.04.2017 17:50:42 TSI
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