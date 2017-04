YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şemdinli'de MHP bürosu açıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı bürosu törenle açıldı.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki parti bürosunun açılışına MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, MHP İlçe Başkanı Erhan Eren, Şemdinli Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Übeydullah Şen ile vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan MHP İl Başkanı Fatih Özbek, kendilerini bu göreve layık gören Genel Başkan Devlet Bahçeli ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin'e teşekkür ederek, "Demokrasinin olduğu yerde siyaset yapmak kadar güzel bir şey yoktur. Amacımız burada barış içinde kardeşçe siyaset yapmaktır. Her görüşe, her düşünceye saygı göstermek her bireyin borcudur. Demokrasiyi böyle güçlendiririz. Kavganın olmadığı, barışın olduğu, ölümlerin yaşanmadığı bir Türkiye inşa etmektir. Bunu hep birlikte başaracağız inşallah. Önümüzdeki referandumda Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin çizdiği yoldan dosta düşmana karşı evet diyeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

MHP İlçe Başkanı Erhan Eren de, açılışa katılan herkese teşekkür etti.

