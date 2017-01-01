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Yayman: "Başkanımız İskenderun'da başarılı çalışmalara imza atıyor"

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:46
Yayman: "Başkanımız İskenderun'da başarılı çalışmalara imza atıyor"
Yayman: "Başkanımız İskenderun'da başarılı çalışmalara imza atıyor"

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İskenderun'a yapılması planlanan hizmetler konusunda Belediye Başkanı Seyfi Dingil ile diyalog halinde olduklarını söyledi.
Yayman, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'i makamında ziyaret etti. Başkan Seyfi Dingil, "Hemşerimiz Bakan Yardımcımız Sayın Hüseyin Yayman'ın bizleri ziyaretleri onurlandırmıştır. Bakan yardımcımız ile halka hizmet noktasında sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz" dedi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Başan Seyfi Dingil'in İskenderun'da başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, "Kendisi ile sürekli iletişim halindeyiz. İskenderun'a yapılması planlanan hizmetler konusunda diyalog halindeyiz. İskenderun için çok çalışan bir başkan. İskenderun'a hizmet noktasında elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bizim işimiz halka hizmet. 16 Nisan ülkemizin geleceği için çok önemli. Bizlerde bu halk oylamasının önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.
Yayman, daha İskenderun Belediyesi personeli ile bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı Sistemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
(MSM-Y)

05.04.2017 17:53:48 TSI
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