Uysal'dan Rektör Özer'e ziyaret
(Fotoğraflı)
Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Karabük Üniversitesi eski Rektörü ve AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekili ve Prof. Dr. Burhanettin Uysal, 4 Nisan Salı günü Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'i makamında ziyaret etti.
Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini, Zonguldak için çok önemli hizmetler yaptığını belirten Prof. Dr. Uysal, Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer'in şahsında tüm üniversite personelini ve öğrencilerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer ziyareti için Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal'a teşekkür ederek, ziyareti anısına Prof. Dr. Uysal'a Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin ürettiği Devrek Bastonu'nu takdim etti.
(SÖ-SÖ-Y)
05.04.2017 17:53:54 TSI
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