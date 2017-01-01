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Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Çeşitli programlara katılmak üzere Bayburt'a gelen Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti. Vali İsmail Ustaoğlu'na çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Erdem, Bayburt'ta olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu ise Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Erdem'e ziyareti sırasında kalabalık bir heyet eşlik etti.

(YY-AT-Y)



05.04.2017 17:54:20 TSI

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