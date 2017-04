YEREL HABERLER / TUNCELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Kaymak;"KÖYDES programı için 14 milyon ödenek tahsis edildi"

Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'ye KÖYDES projesi kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili 14 milyon 126 bin 902 lira ödenek tahsis edildiğini belirten Vali Osman Kaymak, muhtarların taleplerini ve yapılması gerekenleri kendilerine iletebileceklerini söyledi.

Tunceli Valisi Osman Kaymak, muhtarlarla toplantı yaptı. Vali Kaymak başkanlığında düzenlenen toplantıya muhtarların yanı sıra, Vali Yardımcısı Hasan Çiçek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, kurum amirleri de katıldı.

Muhtarların mahalle ve köylerde kendilerinin eli, kolu olduğunu belirten Vali Osman Kaymak, "İster mahallede ister köyde bulunduğunuz yerdeki insanları orada yaşayanları en iyi sizler bilirsiniz. Biliyorsunuz ki gerek valiliğimiz, gerek belediyemiz , gerekse diğer bütün daire müdürlerimiz olsun sizlere kapıları her zaman açık, bizlerle ve arkadaşlarımızla her zaman görüşebilirsiniz. Taleplerinizi, isteklerinizi, eksiklikleri ve yapılması gerekenleri bizlere her zaman iletebilirsiniz. Bizler de sizleri her zaman bu konuda dinleyeceğiz, bu konuda sizlere yardımcı olabilmek için vatandaşlarımızın eksikliklerini giderebilmek için elimizden geleni yapacağız. Bundan da hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Sizler seçimle gelmektesiniz. İhtiyar heyetinizle birlikte büyük görevler ifa etmektesiniz. Köyünüzde ve mahallenizde yaşananları orada olan bitenleri bize haber vermelisiniz" dedi.

Terörle mücadelenin devam ettiğini aktaran Kaymak," Terör örgütü dağlarda gezmeyecek. Kimse size baskı yapmayacak. Köylerimiz de şehir gibi olacak. Yeter ki halkımız devletine bağlı olsun. Sizler bizlere destek olacaksınız biz de sizin hizmetinize koşacağız"diye konuştu.

2017 yılında köylerin altyapı yatırımlarına ilişkin KÖYDES Projesi kapsamında yapılacak çalışma programı için 14 milyon 126 bin 902 TL ödenek tahsis edildiğini ifade eden Vali Kaymak, tahsis edilen ödeneğin, köylerin temel altyapı hizmetlerinde kullanılacağını kaydetti.

05.04.2017 17:54:22 TSI

