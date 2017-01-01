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BEÜ İnşaat Mühendisliği 'Müdek' akreditasyon sürecinden geçti

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:48
BEÜ İnşaat Mühendisliği 'Müdek' akreditasyon sürecinden geçti
BEÜ İnşaat Mühendisliği 'Müdek' akreditasyon sürecinden geçti

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Kurumu ENEAEE'nin Türkiye'nin Temsilcisi MÜDEK Akreditasyon Komitesi Bülent Ecevit Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün eğitim kalitesini değerlendirmek üzere Mühendislik Fakültesi'nde üç günlük bir değerlendirme ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sonrası Değerlendirme Ekibi Bülent Ecevit Üniversitesi'nin kalite konusundaki uygulamalarından, öğrencilere sunulan imkanlardan ve İnşaat Mühendisliği Bölümü'ndeki Öğrenci-Öğretim Elemanı ilişkisinden son derece etkilendiklerini belirttiler.
İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün akreditasyonu ile ilgili nihai raporun 2 ay içerisinde tamamlayarak üniversiteye bildirmesi bekleniyor. MÜDEK tarafından akredite edilen bölümlerin diplomaları Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde kabul görüyor.
Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer akreditasyon çalışmalarına çok önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:
"Son yıllarda geliştirilen altyapı olanaklarımız ile tüm akademik ve idari personelimizin katkıları sayesinde yürüttüğümüz MÜDEK akreditasyon çalışmalarına bir yenisini daha ekliyoruz. Akreditasyon ile amacımız değişen ve gelişen dünyada daha nitelikli, piyasanın ihtiyaçlarına cevap verebilen mühendisler yetiştirmektir. Kalite ve akreditasyon çalışmalarının büyük önem kazandığı günümüzde özellikle Mühendislik alanında İnşaat Mühendisliği bölümünün de akreditasyon sürecinden geçmiş olması bizler için çok önemli. Üniversitemizdeki mühendis adaylarının teknolojik gelişmeleri yerinde ve zamanında kavrayan, iyi eğitilmiş, güncel bilgiler ışığında donanımlara sahip, nitelikli mezunlar olarak topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Bu noktada emek veren herkese teşekkür ediyorum."
(SÖ-SÖ-Y)

05.04.2017 17:56:27 TSI
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