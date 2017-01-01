YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ormanları terminatör böcekler koruyacak

Ormanları terminatör böcekler koruyacak



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli ilçesi ormanlarına çam kese böceğiyle mücadele kapsamında doğaya bin 500 adet calosoma böceği bırakıldı.

Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü, ağaçları yanmış, kurumuş gibi gösteren, kayıplarına neden olan çam kese böceği zararlısına karşı biyolojik mücadeleye başladı. Ormanlarda çam kese böceğine karşı "Terminatör" diye adlandırılan 'Calosomo sychopanta' böcekleri ile mücadele başladı. Korkuteli Orman İşletme Müdürü Hülya Güney, çam kese böceği tırtıllarını yiyerek beslenen bin 500 adet yırtıcı böcek Calosoma sychopantayı ormanlara bıraktıklarını söyledi.

(AD-Y)



05.04.2017 17:56:53 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER