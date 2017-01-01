Ormanları terminatör böcekler koruyacak
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Adem Durmaz
ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli ilçesi ormanlarına çam kese böceğiyle mücadele kapsamında doğaya bin 500 adet calosoma böceği bırakıldı.
Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü, ağaçları yanmış, kurumuş gibi gösteren, kayıplarına neden olan çam kese böceği zararlısına karşı biyolojik mücadeleye başladı. Ormanlarda çam kese böceğine karşı "Terminatör" diye adlandırılan 'Calosomo sychopanta' böcekleri ile mücadele başladı. Korkuteli Orman İşletme Müdürü Hülya Güney, çam kese böceği tırtıllarını yiyerek beslenen bin 500 adet yırtıcı böcek Calosoma sychopantayı ormanlara bıraktıklarını söyledi.
(AD-Y)
05.04.2017 17:56:53 TSI
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