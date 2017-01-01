Kahramanmaraş'ta tır şarampole devrildi: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Muhammet Özer
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan tır şarampole devrildi. Aracın sürücüsü hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mahir Taş idaresindeki 61 K 13705 plakalı tır ile Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde seyir halinde iken Suçatı mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıktı. Şarampole devrilen tır sürücüsü kazayı hafif yaralı atlattı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol üzerinde uzun kuyruklar oluştu. Karayolu şarampole devrilen aracın çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
(OZR-ÖZ-Y)
05.04.2017 17:58:26 TSI
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