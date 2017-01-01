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Adıyaman Belediyesinden cem evlerinde temizlik çalışması



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından il merkezindeki iki Cem evinde temizlik çalışması yapılıyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından daha önce il genelindeki tüm cami, taziye evi ve kur'an-ı kerim kurslarında yapılan temizlik çalışmaları şimdide cem evlerinde gerçekleştiriliyor. Karapınar ve Yunus Emre Mahallelerinde bulunan Cem Evlerinde sürdürülen ince temizlik çalışması hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise "'İbadethane Temizleme Aracı ile il merkezindeki tüm cami, taziye evi ve Kuran Kurslarında temizlik çalışması yapmıştık. Bu kapsamda son olarak il merkezimizde bulunan iki taziye evinin de temizliğini gerçekleştirdik. İbadethane Temizleme Aracı yaptığımız çalışmanın yanında belediyemiz bünyesinde çalışan İş Kur personellerimizle de kapı, pencere, cam, WC ve diğer noktalarda detaylı temizlik çalışması yürütüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(CK-SD-



05.04.2017 17:58:31 TSI

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